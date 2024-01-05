Правоохоронці встановлюють країну виробництва ракет, якими РФ обстріляла Харків
Правоохоронці встановлюють країну виробництва ракет, якими РФ вдарила по Харкову 2 січня. Унаслідок обстрілу загинуло двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Мета огляду уламків ракет
"Прокурори спільно зі слідчими та експертами провели додатковий огляд уламків ракет", - йдеться в повідомленні.
Мета слідчої дії - перевірити версію про виробництво зазначених ракетних боєприпасів за межами РФ.
Відомості, отримані під час додаткового огляду, буде надано експертам для проведення комплексної судової вибухотехнічної, вибухотехнічної, військової експертиз.
Фото: Уламки ракет (facebook.com/prokuraturakharkiv)
Зазначається, що огляд проводили прокурори обласної прокуратури, слідчі поліції, працівники СБУ та співробітники Наукового центру Повітряних сил Харківського національного університету імені Івана Кожедуба.
Масований обстріл України 2 січня
Нагадаємо, російські окупанти 2 січня повторили масштабний обстріл, як 29 грудня. Спочатку росіяни випустили 35 дронів-камікадзе, які були всі збиті. Після цього по Україні випустили 99 ракет різних типів.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили ППО збили 72 ракети, у тому числі всі 10 "Кинджалів". Головними цілями ворога стали Київ та Харків. Було зафіксовано три влучання ракет у Шевченківському районі Харкова.
Росія використовує балістичні ракети Північної Кореї
Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.
Незабаром у WP повідомили, що Північна Корея могла передати Росії кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.
Сьогодні речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у ПС наразі не можуть підтвердити інформацію про використання російською армією балістичних ракет, які передала Північна Корея.
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