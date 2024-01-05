Правоохоронці встановлюють країну виробництва ракет, якими РФ обстріляла Харків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру .

Мета огляду уламків ракет

"Прокурори спільно зі слідчими та експертами провели додатковий огляд уламків ракет", - йдеться в повідомленні.

Мета слідчої дії - перевірити версію про виробництво зазначених ракетних боєприпасів за межами РФ.

Відомості, отримані під час додаткового огляду, буде надано експертам для проведення комплексної судової вибухотехнічної, вибухотехнічної, військової експертиз.

Фото: Уламки ракет (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Зазначається, що огляд проводили прокурори обласної прокуратури, слідчі поліції, працівники СБУ та співробітники Наукового центру Повітряних сил Харківського національного університету імені Івана Кожедуба.

Масований обстріл України 2 січня

Нагадаємо, російські окупанти 2 січня повторили масштабний обстріл, як 29 грудня. Спочатку росіяни випустили 35 дронів-камікадзе, які були всі збиті. Після цього по Україні випустили 99 ракет різних типів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили ППО збили 72 ракети, у тому числі всі 10 "Кинджалів". Головними цілями ворога стали Київ та Харків. Було зафіксовано три влучання ракет у Шевченківському районі Харкова.

Росія використовує балістичні ракети Північної Кореї

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Незабаром у WP повідомили, що Північна Корея могла передати Росії кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

Сьогодні речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у ПС наразі не можуть підтвердити інформацію про використання російською армією балістичних ракет, які передала Північна Корея.