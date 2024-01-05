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В Воздушных силах пока не подтверждают информацию об использовании Россией ракет из КНДР

Пятница 05 января 2024 09:25
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В Воздушных силах пока не подтверждают информацию об использовании Россией ракет из КНДР Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В Воздушных силах пока не могут подтвердить информацию об использовании российской армией баллистических ракет, которые передала Северная Корея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, пока у Воздушных сил нет данных о том, что Россия использовала ракеты, переданные КНДР.

"Заявление было соответствующее от Соединенных Штатов. Поэтому изучать будут специалисты определенные какие-то обломки и тогда уже можно будет говорить, есть ли такой факт или нет. Пока не могу этого подтвердить", - сказал Игнат.

Спикер также рассказал, будет ли силам ПВО сложнее сбивать баллистические ракеты из Ирана и КНДР.

"Я думаю, что вооружение, которое есть у них, берем ту же Северную Корею, много там советского, много технологий передал еще Союз. Возможно, даже идентично. Поэтому ожидать чего-то более нового вряд ли стоит. От того же "Искандера", возможно, отличается чем-то, но не слишком", - отметил Игнат.

Что предшествовало

Вчера координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

Вскоре в WP сообщили, что Северная Корея могла передать Российской Федерации несколько десятков баллистических ракет для ударов по Украине.

10 января США созывают Совбез ООН, чтобы обсудить поставки КНДР баллистических ракет России.

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