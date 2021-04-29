Уряд змінив керівництво "Нафтогазу", Київ виходить з локдауна, в Україну йде тепло: новини за 28 квітня

Український уряд змінив керівництво "Нафтогазу України", Київ послаблює карантин з 1 травня, в Україну нарешті приходить тепла сонячна погода. Детальніше про те, що сталося в середу, 28 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Рокіровка від Кабміну. Вітренко змінив Коболєва в "Нафтогазі" і звільнив місце в Міненерго: що відомо

Український уряд змінив керівництво "Нафтогазу України", призначивши головою правління Юрія Вітренка, який до цього керував Міненерго. Андрій Коболєв, який до сьогоднішнього дня очолював НАК, стверджує, що дізнався про своє звільнення з новин.

РБК-Україна зібрало все що відомо про кадрову рокіровку.

ТРЦ, школи, транспорт: Київ послаблює карантин з 1 травня

Місцева влада Києва прийняла рішення послабити локдаун у місті. В Києві відміняють спецперепустки в громадському транспорті. Про це повідомив під час брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, школи та дитячі сади теж відновлюють свою роботу, але з 5 травня. Також громадський транспорт зможе працювати без спецперепусток з 1 травня. Також відновлять роботу заклади торговлі, ТРЦ, ринки, ярмарки, кафе, ресторани та фітнес-центри.

Зеленський запропонував країну для зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський запропонував країну для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Він хоче провести переговори у Ватикані.

На питання, чи може Рим або Ватикан бути місцем переговорів, український лідер відповів: "Так, можливо, це могло б бути оптимальним місцем з усіх точок зору. Ватикан - справді ідеальне місце для діалогу про мир".

Роботу парламенту розблоковано: Рада передала ОТО землі поза населеними пунктами

Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. За це проголосували 284 парламентарія.

У законі прописана передача земель державної власності за межами населених пунктів в комунальну. Винятком є ​​землі, необхідні державі для виконання його функцій. Відзначимо, прийняття документа в залі супроводжувалося вигуками "Ганьба".

ТКГ не змогла домовитися про перемир'я на Донбасі

Тристороння контактна група після п'ятигодинного засідання не змогла домовитися про повернення перемир'я на Донбасі. Україна та Росія змогли дійти компромісу, але ухвалити рішення завадили "російські маріонетки".

Про це РБК-Україна розповів представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

ЦВК зареєструвала Аксьонова нардепом

Центральна виборча комісія зареєструвала народним депутатом України Андрія Аксьонова. Він переміг на довиборах до Верховної ради в 50 окрузі в Донецькій області.

Нагадаємо, 9 квітня Центрвиборчком встановив офіційні результати довиборів до Ради по 50 округу в Донецькій області. Перемогу здобув мер міста Добропілля Андрій Аксьонов.

У Канаді вперше померла людина через ускладнення від вакцинації AstraZeneca

У Канаді вперше померла людина через наслідки, викликані вакциною від коронавірусу компанії AstraZeneca. Нею стала 54-річна жінка.

Міністерство охорони здоров’я провінції Квебек підтвердило смерть жінки після того, як ін'єкція вакциною Astra-Zeneca спричинила виникнення рідкісного тромбу в мозку. https://www.rbc.ua/ukr/news/kanade-vpervye-umer-chelovek-oslozhneniy-1619579803.html

Санду розпустила парламент Молдови. Вибори пройдуть 11 липня

Президент Молдови Майя Санду розпустила парламент, в країні пройдуть позачергові вибори. Це стало можливим після рішення Конституційного суду про скасування режиму надзвичайного стану.

"Кілька хвилин тому я підписала указ про розпуск парламенту. Влада в руках народу. Впевнена, що громадяни оберуть правильний шлях до створення розвиненої демократичної держави", - зазначила Санду на вечірньому брифінгу.

В Україну нарешті приходить тепла сонячна погода, але циклон Крістіан готує "сюрприз"

Погода в Україні в четвер, 29 квітня, нарешті порадує теплом, а завдяки зниженню впливу циклону Сандра опадів майже не буде. Втім, із заходу до країни прямує циклон Крістіан, який "подарує" деяким регіонам дощі. Також ще будуть і нічні заморозки.