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Санду розпустила парламент Молдови. Вибори пройдуть 11 липня

Новость на русском → Кишинів, Середа 28 квітня 2021 18:46
Санду розпустила парламент Молдови. Вибори пройдуть 11 липня Фото: президент Молдови Майя Санду (facebook com maia sandu)
Автор: РБК-Україна

Президент Молдови Майя Санду розпустила парламент, в країні пройдуть позачергові вибори. Це стало можливим після рішення Конституційного суду про скасування режиму надзвичайного стану.

Про це пише point.md.

"Кілька хвилин тому я підписала указ про розпуск парламенту. Влада в руках народу. Впевнена, що громадяни оберуть правильний шлях до створення розвиненої демократичної держави", - зазначила Санду на вечірньому брифінгу.

За її словами, дата проведення виборів призначена на 11 липня 2021 року.

"Уряд виділить необхідні фінансові ресурси для їх проведення", - додала президент Молдови.

Відзначимо, розпуск парламенту став можливим після сьогоднішнього рішення Конституційного суду Молдови, який скасував введений надзвичайний стан через COVID. Саме режим НС не дозволяв Санду розпустити парламент раніше.

Нагадаємо, до цього Санду закликала молдован готуватися вийти на вулиці, щоб відстояти свої права на вибори і демократичні свободи.

Раніше Конституційний суд дозволив Санду розпустити парламент на підставі того, що немає можливості сформувати уряд.

Після обрання нового президента в Молдові триває політична криза, оскільки парламентська більшість фактично виконувала волю колишнього президента Ігоря Додона, який є лідером партії ПРСМ - більше третини місць в парламенті.

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