Роботу парламенту розблоковано: Рада передала ОТО землі поза населеними пунктами

Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. За це проголосували 284 парламентарія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Відзначимо, прийняття документа в залі супроводжувалося вигуками "Ганьба". Рада почала його розгляд 16 березня. Нардепи пройшли 3128 поправок до другого читання документу.

У законі прописана передача земель державної власності за межами населених пунктів в комунальну. Винятком є ​​землі, необхідні державі для виконання його функцій.

Документ надає органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення приватних земділянок і по затвердженню планів детального планування території за межами населених пунктів.

У Головному юридичному управлінні ВР також звертають увагу, що окремі положення закону спрямовані на полегшення доступу іноземців, осіб без громадянства чи іноземних юридичних осіб до набуття у власність земельних ділянок.

Вони фактично призводять до декларативності законодавчого положення про заборону цим особам отримувати у власність "de facto" землю "сільськогосподарського призначення".

"Наголошуємо про нівелювання норм Основного закону держави в частині зміни підходу до набуття у власність іноземцю, особі без громадянства чи іноземній юридичній особі земельних ділянок сільськогосподарського призначення", - сказано у висновку.

В Управлінні також підкреслюють, що цей закон пропонує повноваження центрального органу виконавчої влади поставити в залежність від рішень представницьких органів місцевого самоврядування.

Зміна цільового призначення земділянок

Зміна цільового призначення здійснюється за ініціативою власників. Зміну можуть здійснити сільська, селищна, міська рада.

Відмову Ради міністрів Автономної республіки Крим, органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у зміні цільового призначення ділянки або залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду.

"У разі зміни цільового призначення земельної ділянки несільськогосподарського призначення з віднесенням її до категорії земель с/г призначення, власником якої є особа, яка не може набувати право власності на земельні ділянки с/г призначення, така земділянка підлягає відчуженню протягом одного року з дня внесення до Державного земельного кадастру відомостей про змінене цільове призначення ділянки", - вказано у тексті закону.