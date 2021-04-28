Зеленський запропонував країну для зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський запропонував країну для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Він хоче провести переговори у Ватикані.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті la Repubblica .

Він переконаний, що ця зустріч необхідна, щоб припинити війну на Донбасі.

На питання, чи може Рим або Ватикан бути місцем переговорів, український лідер відповів: "Так, можливо, це могло б бути оптимальним місцем з усіх точок зору. Ватикан - справді ідеальне місце для діалогу про мир".

Раніше в Кремлі говорили, що поки немає ні місця, ні дати проведення переговорів Путіна і Зеленського.

Нагадаємо, український лідер запропонував Путіну провести переговори на Донбасі. Однак, Путін заявив, що чекає Зеленського в Москві.