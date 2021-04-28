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ТКГ не змогла домовитися про перемир'я на Донбасі

Новость на русском → Україна, Середа 28 квітня 2021 20:49
ТКГ не змогла домовитися про перемир'я на Донбасі Фото: Сергій Гармаш, член делегації України в ТКГ (facebook.com sergiy garmash)
Автор: Дмитро Левицький

Тристороння контактна група після п'ятигодинного засідання не змогла домовитися про повернення перемир'я на Донбасі. Україна та Росія змогли дійти компромісу, але ухвалити рішення завадили "російські маріонетки".

Про це РБК-Україна розповів представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

За словами Гармаша, сьогодні до переговорів ТКГ приєдналися представник Кремля Дмитро Козак, а також керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Не домовилися, на жаль, ні про що. Хоча п'ять годин працювали саме по треку підгрупи з безпеки. Вклинився в її роботу пан Козак і залучили до її роботи пана Єрмака, навіть погодили компромісний текст, на який погодилася Україна і Росія, але пані Ніканорова (представник "ДНР" - ред.) фактично заблокувала цей процес", - заявив він.

На думку Гармаша, сьогоднішня "п'ятигодинна вистава" була проведена для того, щоб показати суб'єктність "Л/ДНР".

"В результаті - дотримання режиму "тиші", яке мало початися з 12-тої години завтрашнього дня, не почнеться. Домовленість не було досягнута. Маріонетки Москви заблокували це рішення", - додав він.

Відзначимо, питання повернення до режиму "тиші" було на порядку денному кожного засідання ТКГ після того, як ситуація на Донбасі загострилася. Українська сторона декілька разів пропонувала повернутися до режиму припинення вогню, але Росія відмовлялася підписувати відповідну спільну заяву.

Нагадаємо, в понеділок президент Володимир Зеленський заявив, що ТКГ вже на фініші узгодження режиму тиші на Донбасі. Очікувалося, що відповідне рішення ухвалять на сьогоднішньому засіданні.

Крім того, нещодавно голова української делегації Леонід Кравчук розповів, що в ТКГ обговорюють введення санкцій за порушення режиму "тиші" на Донбасі. Планувалося, що відповідний документ підпишуть на засіданні 28 квітня.

Як писало РБК-Україна, в Офісі президента Володимира Зеленського пропонували ввести більш сувору відповідальність за снайперські обстріли на Донбасі.

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