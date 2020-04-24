Уряд продовжив закриття кордонів до 11 травня

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Раніше Кабмін продовжив карантин в країні

Кабінет міністрів продовжив обмеження на перетин кордонів України на період карантину до 11 травня. Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №439-р

Відповідне рішення уряд ухвалив на позачерговому засіданні 24 квітня.

"Внести зміну до розпорядження Кабінету міністрів України від 14 березня 2020 № 287 "Про тимчасове обмеження перетину державного кордону, спрямоване на запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2020, № 26, ст. 976, № 27, ст. 996), замінивши у тексті розпорядження слова та цифри "до 24 квітня 2020" словами "до 11 травня 2020", - йдеться в розпорядженні.

Нагадаємо, 22 квітня Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 11 травня. Продовження карантину пов'язано із зростанням числа заражених в країні.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України презентував план виходу з карантину, який був введений з-за пандемії коронавіруса. План виходу з карантину складається з п'яти етапів.

Згідно першого етапу пом'якшення карантинних заходів, з 11 травня планують дозволити жителям відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони. Однак винятком залишаться дитячі майданчики.