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Кабмін презентував план виходу з карантину: як будуть знімати обмеження

Новини » Коронавірус     24.04.2020 - 20:53
Кабмін презентував план виходу з карантину: як будуть знімати обмеження
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

План виходу з карантину складається з п'яти етапів

Кабінет міністрів України презентував план виходу з карантину, який був введений через пандемію коронавірусу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

За його словами, план складається з п'яти етапів.

"В уряду є чіткий план виходу з карантину. Він складається з 5 етапів. Стартова точка реалізації цього плану може наступити 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації. Кожен етап має чіткі індикатори і залежить від динаміки розповсюдження захворювання", - зазначив він.

Він також додав, що урядова дорожня карта виходу з карантину дозволить зберегти життя український і одночасно поступово відновити економічну стабільність.

Кабмін презентував план виходу з карантину: як будуть знімати обмеження

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що карантин в Україні почне пом'якшаться при двох ключових умовах: протягом 10 днів відсоток виявлених захворювань не змінюється чи залишається в межах 5%; лікарні заповнені пацієнтами з коронавірусом менш ніж на половину.

Крім того, на засіданні Кабміну повідомили про продовження карантину в Україні до 11 травня через очікуваний сплеск захворюваності на початку місяця. В інтерв'ю РБК-Україна голова уряду розповів про двох піках коронавіруса в Україні.

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