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Кабмін опублікував постанову про продовження карантину

Новини » Коронавірус     23.04.2020 - 11:21
Кабмін опублікував постанову про продовження карантину
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

За рішенням Кабміну, карантин продовжили до 11 травня

Кабінет міністр опублікував постанову про продовження карантину в Україні до 11 травня. Документ опублікований на сайті Кабміну.

Зазначимо, цій у постанові говориться про дозвіл перевезення в міському транспорті донорів крові; залучення до роботи окремих категорій працівників без проходження обов’язкового огляду; затвердження порядку протиепідемічних заходів, пов’язаних з самоізоляцією особи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні буде два піка коронавірусу. Через збільшення кількості заражених карантин в країні продовжили.

Зазначимо, в Україні за минулу добу встановлено новий антирекорд, заразились коронавірусом 578 людей. Найбільше заражених коронавірусом у Чернівецькій області.

Раніше повідомлялось, що у Полтавській області кількість заражених коронавірусом за добу зросла майже втричі. Разом з тим, в регіоні зафіксували три летальні випадки. Нині лабораторно коронавірус підтвердили у 42 медичних працівників з різних відділень.

Як зазначалось, причиною спалаху коронавірусу в Україні стали порушення карантину.

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