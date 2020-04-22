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В Україні продовжили карантин до 11 травня

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 13:43
В Україні продовжили карантин до 11 травня
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Карантин в Україні продовжили через зростання кількості заражених коронавірусом

Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 11 травня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідну постанову подав МОЗ.

"Враховуючи ті пропозиції і зауваження, які були подані і озвучені міністром охорони здоров'я... Прошу підтримати і проголосувати. Проти, утримався - немає. Переходим до іншого питання", - заявив Шмигаль на засіданні.

Додамо, 24 квітня закінчується строк дії карантинних обмежень, які запровадив уряд. Втім, кількість заражених коронавірусом в Україні зростає, особливо після великодніх свят, тому карантин продовжили.

Зазначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", з початку карантину в українців присутні ознаки депресії, тривожності, паніки, втоми і розладів сну. Також серед тих, хто працює у віддаленому режимі рівень тривоги і паніки вище, ніж у тих, хто ходить на роботу.

Раніше повідомлялось, що Кабмін приймає рішення про терміни дії карантину, грунтуючись на даних розрахунків.

В інтерв'ю РБК-Україна прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про два піки коронавірусу в Україні. За розрахунками НАН, в Україні очікуєть ще два піки коронавірусу - у кінці квітня та між 3 і 8 травня.

РБК-Україна також писало, що за словами головного санлікаря Віктора Ляшка, карантин в Україні можуть подовжити і після 12 травня.

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