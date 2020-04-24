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Парки, кафе і роздрібна торгівля: що Кабмін планує відкрити з 11 травня

Новини » Коронавірус     24.04.2020 - 21:15
Парки, кафе і роздрібна торгівля: що Кабмін планує відкрити з 11 травня
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Згідно з планом, буде дозволено відвідувати парки та сквери, а також відкриються салони краси

Кабінет міністрів з 11 травня планує пом'якшити карантинні заходи в Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

Згідно з презентованим планом з виходу країни з карантину, з 11 травня Кабмін планує дозволити жителям відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони. Однак винятком залишаться дитячі майданчики.

Також планують відкрити частину об'єктів індустрії краси, а спортсменам командних видів спорту дозволити тренуватися.

Також буде дозволена оптова і роздрібна торгівля не продовольчими товарами, а кафе зможуть обслуговувати відвідувачів за умови замовлення на винос.

Також відновлять свою роботу автомийки, веломагазини і велопрокати, а також нотаріуси, адвокати, аудитори.

Нагадаємо, 24 квітня Кабмін презентував план виходу з карантину, який складається з п'яти етапів.

Крім того, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що карантин в Україні почне пом'якшаться при двох ключових умовах: протягом 10 днів відсоток виявлених захворювань не змінюється чи залишається в межах 5%; лікарні заповнені пацієнтами з коронавірусом менш ніж на половину.

Додамо, що на засіданні Кабміну повідомили про продовження карантину в Україні до 11 травня через очікуваний сплеск захворюваності на початку місяця. В інтерв'ю РБК-Україна голова уряду розповів про двох піках коронавіруса в Україні.

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