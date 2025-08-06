Можно, но не всем? Кому из водителей разрешили ездить на сельхозтехнике без "тракторных" прав

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Кому из водителей и при каких условиях разрешили управлять сельхозтехникой

Согласно информации чиновника, сегодня, 6 августа, были внесены изменения в постановление КМУ от 02.04.1994 №217 "Об утверждении Положения о порядке выдачи удостоверений тракториста-машиниста".

Согласно им, в период действия правового режима военного положения в Украине, а также в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены, некоторые водители получают право управлять сельхозтехникой "без получения удостоверения тракториста машиниста".

Фрагмент публикации Тараса Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)

Народный депутат Алексей Гончаренко подтвердил, что Кабинет министров принял сегодня соответствующее постановление и опубликовал фотокопию документа.

По словам нардепа, теперь сельхозтехникой можно управлять "без удостоверения тракториста" - на период действия военного положения (а также в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены).

Постановление правительства (фото: t.me/oleksiihoncharenko)

Так, документ позволяет управлять тракторами, комбайнами и другой спецтехникой без отдельного удостоверения тракториста-машиниста гражданам с национальным удостоверением водителя Украины категорий C1, C, D1 или D (одной или нескольких).

"Кроме права выезда на улично-дорожную сеть", - отмечается в постановлении КМУ.

При этом есть одно важное условие - водительский стаж для этого должен быть не менее 3 лет.

Согласно документу, такое разрешение распространяется на технику категорий A1, A2, B1, B2, B3 (тракторы, самоходные машины и т.д.).

Публикация Гончаренко (скриншот: t.me/oleksiihoncharenko)