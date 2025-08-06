Можно, но не всем? Кому из водителей разрешили ездить на сельхозтехнике без "тракторных" прав
Кабинет министров Украины одобрил постановление, которое разрешает некоторым из водителей управлять сельскохозяйственной техникой без отдельного удостоверения тракториста-машиниста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.
Кому из водителей и при каких условиях разрешили управлять сельхозтехникой
Согласно информации чиновника, сегодня, 6 августа, были внесены изменения в постановление КМУ от 02.04.1994 №217 "Об утверждении Положения о порядке выдачи удостоверений тракториста-машиниста".
Согласно им, в период действия правового режима военного положения в Украине, а также в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены, некоторые водители получают право управлять сельхозтехникой "без получения удостоверения тракториста машиниста".
Фрагмент публикации Тараса Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)
Народный депутат Алексей Гончаренко подтвердил, что Кабинет министров принял сегодня соответствующее постановление и опубликовал фотокопию документа.
По словам нардепа, теперь сельхозтехникой можно управлять "без удостоверения тракториста" - на период действия военного положения (а также в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены).
Постановление правительства (фото: t.me/oleksiihoncharenko)
Так, документ позволяет управлять тракторами, комбайнами и другой спецтехникой без отдельного удостоверения тракториста-машиниста гражданам с национальным удостоверением водителя Украины категорий C1, C, D1 или D (одной или нескольких).
"Кроме права выезда на улично-дорожную сеть", - отмечается в постановлении КМУ.
При этом есть одно важное условие - водительский стаж для этого должен быть не менее 3 лет.
Согласно документу, такое разрешение распространяется на технику категорий A1, A2, B1, B2, B3 (тракторы, самоходные машины и т.д.).
Публикация Гончаренко (скриншот: t.me/oleksiihoncharenko)
Напомним, ранее мы объясняли, что делать водителям, если их права не отображаются онлайн (в электронном Кабинете водителя или в "Дії") - как легко обновить данные без похода в МВД.
Кроме того, мы рассказывали, можно ли садиться за руль с просроченным водительским удостоверением во время войны.
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