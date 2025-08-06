ua en ru
Ср, 06 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Можно, но не всем? Кому из водителей разрешили ездить на сельхозтехнике без "тракторных" прав

Среда 06 августа 2025 14:30
UA EN RU
Можно, но не всем? Кому из водителей разрешили ездить на сельхозтехнике без "тракторных" прав Некоторым из водителей с "обычными" правами разрешили управлять сельскохозяйственной техникой (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Кабинет министров Украины одобрил постановление, которое разрешает некоторым из водителей управлять сельскохозяйственной техникой без отдельного удостоверения тракториста-машиниста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Кому из водителей и при каких условиях разрешили управлять сельхозтехникой

Согласно информации чиновника, сегодня, 6 августа, были внесены изменения в постановление КМУ от 02.04.1994 №217 "Об утверждении Положения о порядке выдачи удостоверений тракториста-машиниста".

Согласно им, в период действия правового режима военного положения в Украине, а также в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены, некоторые водители получают право управлять сельхозтехникой "без получения удостоверения тракториста машиниста".

Можно, но не всем? Кому из водителей разрешили ездить на сельхозтехнике без &quot;тракторных&quot; правФрагмент публикации Тараса Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)

Народный депутат Алексей Гончаренко подтвердил, что Кабинет министров принял сегодня соответствующее постановление и опубликовал фотокопию документа.

По словам нардепа, теперь сельхозтехникой можно управлять "без удостоверения тракториста" - на период действия военного положения (а также в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены).

Можно, но не всем? Кому из водителей разрешили ездить на сельхозтехнике без &quot;тракторных&quot; правПостановление правительства (фото: t.me/oleksiihoncharenko)

Так, документ позволяет управлять тракторами, комбайнами и другой спецтехникой без отдельного удостоверения тракториста-машиниста гражданам с национальным удостоверением водителя Украины категорий C1, C, D1 или D (одной или нескольких).

"Кроме права выезда на улично-дорожную сеть", - отмечается в постановлении КМУ.

При этом есть одно важное условие - водительский стаж для этого должен быть не менее 3 лет.

Согласно документу, такое разрешение распространяется на технику категорий A1, A2, B1, B2, B3 (тракторы, самоходные машины и т.д.).

Можно, но не всем? Кому из водителей разрешили ездить на сельхозтехнике без &quot;тракторных&quot; правПубликация Гончаренко (скриншот: t.me/oleksiihoncharenko)

Напомним, ранее мы объясняли, что делать водителям, если их права не отображаются онлайн (в электронном Кабинете водителя или в "Дії") - как легко обновить данные без похода в МВД.

Кроме того, мы рассказывали, можно ли садиться за руль с просроченным водительским удостоверением во время войны.

Читайте также, как война изменила аграрную карту Украины и что будет с пшеницей, подсолнечником и картофелем в этом году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины аграрії Водительские права Война в Украине Фермеры Вождение
Новости
Последний шанс Путина? Что известно о визите Уиткоффа в Москву и почему это важно
Последний шанс Путина? Что известно о визите Уиткоффа в Москву и почему это важно
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО