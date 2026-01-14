RU

Общество Образование Деньги Изменения

Правила комендантского часа в Украине изменят на фоне морозов

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

В Украине изменят правила относительно комендантского часа на фоне сильных морозов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского в Telegram.

"Поручил правительству подготовить пересмотр правил относительно комендантского часа на время такой чрезвычайно холодной погоды. У людей должен быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса - возможностей планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме", - говорится в заявлении лидера страны.

Зеленский также отметил, что в Киеве должно увеличиться количество пунктов несокрушимости и проведена проверка действующих.

Кроме того, президент Украины отметил, что ожидает от Минобразования и местных властей предложений по организации учебного процесса на время чрезвычайной ситуации.

"Важно, чтобы государственные институты, бизнес и все уровни местной власти работали сейчас слаженно, скоординировано. От результатов каждого зависит общий результат всей страны", - подчеркнул Зеленский.

 

Что предшествовало

В среду, 14 января, из-за тяжелых последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины было решено ввести чрезвычайное положение в энергетике.

Напомним, в ночь на 13 января РФ осуществила очередную массированную атаку с применением различных видов воздушного вооружения - баллистических ракет и ударных беспилотников. Под ударом оказались Киев, Харьков, Одесса и другие города, в результате чего были зафиксированы пожары, разрушения, возникли перебои со светом.

По состоянию на 14 января в Киеве без отопления остаются около 400 многоэтажных домов. После массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру 9 января теплоснабжение было прекращено в более шести тысячах домов.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заверила, что при отсутствии новых атак российских оккупантов ситуация со светом в Киеве улучшится уже в четверг, 15 января.

Отметим, министр энергетики Денис Шмыгаль подчеркнул, что Харьков оказался значительно лучше подготовленным к возможным перебоям со светом после ударов РФ, чем Киев. По этой причине теперь в столице приходится принимать кризисные меры.

Владимир ЗеленскийУкраинаКомендантский час