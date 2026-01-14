Правила комендантского часа в Украине изменят на фоне морозов

"Поручил правительству подготовить пересмотр правил относительно комендантского часа на время такой чрезвычайно холодной погоды. У людей должен быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса - возможностей планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме", - говорится в заявлении лидера страны.

Зеленский также отметил, что в Киеве должно увеличиться количество пунктов несокрушимости и проведена проверка действующих.

Кроме того, президент Украины отметил, что ожидает от Минобразования и местных властей предложений по организации учебного процесса на время чрезвычайной ситуации.

"Важно, чтобы государственные институты, бизнес и все уровни местной власти работали сейчас слаженно, скоординировано. От результатов каждого зависит общий результат всей страны", - подчеркнул Зеленский.