Правила комендантської години в Україні змінять на тлі морозів

"Доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час такої надзвичайно холодної погоди. У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу - можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі", - йдеться у заяві лідера країни.

Зеленський також наголосив, що в Києві має збільшитись кількість Пунктів незламності та проведена перевірка чинних.

Крім того, президент України зазначив, що очікує від Міносвіти та місцевої влади пропозицій щодо організації навчального процесу на час надзвичайної ситуації.

"Важливо, щоб державні інституції, бізнес та всі рівні місцевої влади працювали зараз злагоджено, скоординовано. Від результатів кожного залежить спільний результат усієї країни", - підкреслив Зеленський.