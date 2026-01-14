В Киеве шестые сутки без тепла 400 домов: части подадут отопление сегодня

В Киеве по состоянию на 14 января без отопления остаются около 400 многоэтажных домов. Это часть из более шести тысяч домов, где теплоснабжение было прекращено после массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру 9 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Киева Виталия Кличко .

Он отмечает, что в части из этих 400 домов тепло планируют восстановить уже к концу дня. Коммунальные службы работают круглосуточно, выполняя аварийные и восстановительные работы на поврежденных объектах инфраструктуры.

По словам Кличко, ситуация с теплоснабжением на правом берегу столицы уже стабилизировалась. В то же время на левом берегу города ситуация остается более сложной, и там продолжаются активные работы по восстановлению подачи тепла.

Почему пришлось останавливать отопление

И.о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев во время брифинга объяснил, что в результате повреждения энергетических объектов город был вынужден пойти на беспрецедентные меры - остановить систему централизованного отопления примерно в 6 тысячах домов.

При температуре воздуха -10°C ниже коммунальщики провели оперативные работы по сливу систем, чтобы предотвратить аварии и масштабные повреждения сетей.

По состоянию на сейчас работы по восстановлению теплоснабжения продолжаются. Без отопления остаются около 400 домов, однако в каждом районе столицы есть утвержденный план работ.

Самая сложная ситуация зафиксирована в Голосеевском, Печерском, Соломенском и Шевченковском районах.

Пантелеев воздержался от прогнозов относительно конкретных сроков полного возвращения тепла, объяснив это риском новых обстрелов.

Как город обеспечивает резервное тепло

Сейчас в столице активно используют мобильные котельные и дизельные генераторы. Больше всего таких мощностей направлено на поддержку учреждений здравоохранения, объектов социальной сферы, пунктов несокрушимости.

По данным КГГА:

город имеет генераторные мощности примерно 60 МВт;

дополнительно разворачиваются дизельные генераторы еще на 7 МВт;

около 140 котельных в Киеве уже работают на генераторах и не зависят от централизованного электроснабжения.

В то же время чиновник отметил, что отдельные крупные объекты из-за значительного потребления не могут быть полностью запитаны дизельными генераторами.

Критическая ли ситуация для теплосетей

В КГГА заверили, что даже в случае серьезных повреждений котельные могут быть перезапущены.

"Мы уже неоднократно восстанавливали объекты после полного разрушения. Нынешняя ситуация не является критической для работы системы", - подытожил Пантелеев.