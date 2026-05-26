Работники ТЦК мобилизовали почти 300 "мертвых душ": детали схемы

10:10 26.05.2026 Вт
3 мин
Как трое офицеров ТЦК месяцами скрывали реальный провал мобилизации?
aimg Елена Чупровская
Работники ТЦК мобилизовали почти 300 "мертвых душ": детали схемы Фото: Трое чиновников ТЦК годами надували статистику мобилизации мертвыми и заключенными (Getty Images)
Трое должностных лиц ТЦК фиктивно внесли в реестр 276 "мобилизованных" - среди них умершие, осужденные и те, кто уже давно служит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генпрокурора Украины Руслана Кравченко.

Как работала схема

Чиновники имели законный доступ к государственному реестру "Оберег". Через личные электронные ключи они заходили в систему и вносили в карточки военнообязанных ложные данные.

В списки "мобилизованных" попадали:

  • умершие и осужденные;
  • лица с правом на отсрочку или специальным учетом;
  • те, кто уже проходит службу или учится в военных заведениях;
  • граждане, которые по возрасту не подлежат мобилизации.

Кроме правок в реестре, чиновники подписывали фейковые поименные списки. По документам эти люди якобы уже служили в воинских частях. На самом деле - их никто не призывал. Поддельные бумаги отправляли в областные ТЦК для улучшения статистики.

Закарпатье: 270 фиктивных призывов за три месяца

На Закарпатье, в Мукачевском районном ТЦК, 49-летний полковник, начальник военкомата, только за январь-март 2026 года "призвал" на бумаге 162 человека.

Его 37-летний заместитель в звании майора за тот же период добавил к фейковой статистике еще 108 человек.

Итого - 270 вымышленных мобилизованных за три месяца из одного районного центра.

Работники ТЦК мобилизовали почти 300 &quot;мертвых душ&quot;: детали схемыФото: Чиновники ТЦК "призвали" тех, кто уже служил - схема раскрыта, фигуранты под стражей (t.me/ruslan_kravchenko_ua)

Львовщина: "призвали" тех, кто уже служил

Отдельный эпизод произошел в Золочевском районном ТЦК на Львовщине. 41-летний подполковник, временный руководитель ведомства, за ноябрь-декабрь 2025 года "призвал" 6 человек.

Все они на тот момент уже проходили службу по контракту - в Военном госпитале Национальной гвардии Украины и других частях.

Работники ТЦК мобилизовали почти 300 &quot;мертвых душ&quot;: детали схемыФото: Фиктивная мобилизация 276 человек - чиновники ТЦК вносили в реестр мертвых и заключенных (t.me/ruslan_kravchenko_ua)

Что ждет фигурантов

Всем троим объявлено о подозрении.

Закарпатского полковника и его заместителя-майора суд отправил под стражу. Альтернатива - залог в 3,9 миллиона гривен и 3,3 миллиона гривен соответственно.

Подполковнику со Львовщины также избрали меру пресечения - залог в размере 121,1 тысячи гривен.

Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг причастных лиц и проверяют другие регионы на аналогичные схемы.

Напомним, ранее полиция Киевщины разоблачила чиновника Бориспольского районного ТЦК, который за 2 500 долларов обещал помочь уклониться от мобилизации. После получения денег его задержали.

Как сообщало РБК-Украина, ГБР разоблачило схему дезертирства в четырех областях, где организаторы брали от 8 до 15 тысяч долларов за вывоз военнослужащих из частей.

После ночной атаки РФ утром бьет дронами по Украине: новые группы уже в воздухе
Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами
Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами