Под Киевом чиновник ТЦК наладил схему для уклонистов: что его ждет
Полиция Киевской области разоблачила чиновника Бориспольского районного ТЦК, который за неправомерную выгоду в размере 2500 долларов наладил схему для уклонистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Киевской области в Facebook.
"За денежное вознаграждение фигурант обещал влияние на должностных лиц, осуществляющих учет военнообязанных, с целью содействия уклонению от прохождения военной службы", - сообщили правоохранители.
Установлено, что злоумышленник обещал за 2500 долларов повлиять на должностных лиц для принятия ими решения, которое бы позволило военнообязанному избежать мобилизации, а также обеспечить беспрепятственный выход из помещения ТЦК.
После получения средств во время личной встречи фигурант задержан в процессуальном порядке.
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении согласно статье Уголовного кодекса, связанной с получением неправомерной выгоды и влиянием на чиновников. Известно, что сейчас следствие продолжается.
Фото: задержание чиновника Бориспольского районного ТЦК (www.facebook.com/pol.kyivregion)
Мобилизация в Украине
Следует отметить, что в Украине готовят изменения в подходах к мобилизации. Речь идет о более широком привлечении военнослужащих на контрактной основе и постепенном обновлении действующих процедур набора и службы.
РБК-Украина также сообщало недавно о заявлении главы ОП Кирилла Буданова на счет мобилизации в Украине. По его словам, неплохо было бы реформировать процесс мобилизации во избежание бесчеловечного отношения во время привода военнообязанных, однако речь идет не о самом факте привода.
Ведь, как отметил Буданов, в Украине миллионы уклонистов и это "страшная правда".