ua en ru
Пн, 11 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

До 15 тысяч долларов за побег из армии: ГБР разоблачило масштабную схему дезертирства

17:08 11.05.2026 Пн
3 мин
Как именно работала масштабная схема побега из армии и кто ее организовал?
aimg Мария Науменко
До 15 тысяч долларов за побег из армии: ГБР разоблачило масштабную схему дезертирства Фото: ГБР разоблачило схему дезертирства за 15 тысяч долларов в четырех областях (dbr.gov.ua)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В четырех областях Украины действовала схема, участники которой за деньги организовывали мобилизованным побеги из воинских частей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Читайте также: Под Киевом чиновник ТЦК наладил схему для уклонистов: что его ждет

По данным следствия, работники ГБР совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции разоблачили организованную группу, которая помогала военнослужащим самовольно покидать места службы. Схема действовала на территории Волынской, Львовской, Житомирской и Черновицкой областей.

Стоимость такой "услуги" составляла от 8 до 15 тысяч долларов с одного человека. Сумма зависела от места службы, сложности побега и финансовых возможностей семьи военного.

В ГБР отметили, что организаторами схемы были трое гражданских, которые ранее проходили военную службу и были сняты с воинского учета. По версии следствия, они хорошо знали систему контроля в армии и имели контакты среди действующих военнослужащих.

Фигуранты искали "клиентов" через родственников военных, после чего координировали побеги из частей и учебных центров. Они предоставляли подробные инструкции, как избегать проверок, а также перевозили дезертиров к местам укрытия.

Правоохранители задокументировали по меньшей мере пять случаев незаконного содействия самовольному оставлению службы.

Также следствие установило, что один из организаторов получил аванс в размере 2 тысяч долларов от мобилизованного военнослужащего.

Во время передачи второй части денег - 8 тысяч долларов - правоохранители задержали организатора и еще двух участников группы.

Кроме того, задержали двух военнослужащих, которых, по данным следствия, вывезли из воинской части в декабре 2025 и феврале 2026 года. Они находились в розыске.

В рамках расследования правоохранители провели десятки обысков по местам жительства фигурантов и лиц, которые оставили службу. Во время следственных действий изъяли автомобили, средства связи и другие вещественные доказательства.

Какое наказание грозит фигурантам схемы?

Организатору и двум участникам схемы сообщили о подозрении в пособничестве дезертирству в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 УК Украины). Двум военнослужащим сообщили о подозрении в дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Суд избрал трем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Еще одной участнице схемы назначили домашний арест.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают других возможных участников схемы и дополнительные эпизоды незаконной деятельности.

Ранее в Белой Церкви правоохранители разоблачили схему уклонения от мобилизации, участники которой за деньги помогали военнообязанным избегать призыва. По данным следствия, фигуранты аннулировали повестки, снимали мужчин с розыска и оформляли фиктивное бронирование через предприятие со статусом критически важного.

К организации схемы, по версии следствия, были причастны инструктор Белоцерковского ТЦК, его бывший коллега и представитель частного предприятия. Правоохранители задержали участников группы во время получения денег за "услуги".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальная полиция ГБР Мобилизация в Украине
Новости
Украина совместно с Германией запустит программу Brave Germany
Украина совместно с Германией запустит программу Brave Germany
Аналитика
Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны