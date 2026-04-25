Обстрел Украины Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

Работник ТЦК впервые получил приговор за препятствование омбудсмену

15:02 25.04.2026 Сб
2 мин
В ТЦК пытались скрыть факты незаконного удержания людей и применения наручников
aimg Мария Науменко
Фото: суд впервые наказал работника ТЦК за блокирование работы Омбудсмена (Getty Images)

В Закарпатской области суд впервые признал работника ТЦК виновным в препятствовании деятельности представителя Омбудсмена во время проверки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Омбудсмана Дмитрия Лубинца в Telegram.

Читайте также: В Кривом Роге мужчина умер в ТЦК: что говорят в военкомате

Речь идет о решении Ужгородского горрайонного суда, который установил факт препятствования во время мониторингового визита. Представителям Омбудсмана не предоставили доступ к помещениям и необходимой информации.

По словам Лубинца, такие случаи имеют системный характер и случаются в разных регионах.

"Это недопуск в помещения, непредоставление информации, попытки блокирования визитов, в частности со стороны отдельных ТЦК и СП. Такие действия непосредственно влияют на возможность обеспечения защиты прав человека и затрудняют выполнение нашего мандата", - отметил он.

Омбудсман также отметил, что во время проверки на Закарпатье могли пытаться скрыть серьезные нарушения, в частности вероятное незаконное удержание людей, применение металлических наручников и другие действия, которые могут иметь признаки бесчеловечного обращения.

"Мы не только зафиксировали эти факты во время проверки, но и доказали, что попытки ограничить доступ и скрыть информацию от Офиса Омбудсмена являются противоправными. Это четкий сигнал - парламентский контроль не может блокироваться, а такие действия имеют правовые последствия", - подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что материалы о возможных нарушениях уже переданы в правоохранительные органы.

По словам Омбудсмена, все случаи препятствования его деятельности в дальнейшем будут находиться под личным контролем и получать юридическую оценку.

"Мы последовательно доводим эти дела до результата - и уже есть примеры, когда это подтверждается судебными решениями. Это о простой и принципиальной вещи: закон должен работать для всех одинаково", - подытожил он.

Другие инциденты с ТЦК

Напомним, на днях в селе Струмовка под Луцком произошла драка между работником ТЦК и гражданским. Военный угрожал стрелять, а потом сбросил с крыши мужчину, который находился в розыске, и упал сам.

Также в Киеве будут судить двух военнослужащих ТЦК по делу о смерти мобилизованного во время его транспортировки в столицу.

Кроме того, в Харькове разоблачили группу военных ТЦК, которые пытали гражданских и заставляли их подписывать документы об отмене отсрочки от мобилизации.

