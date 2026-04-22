В Харькове разоблачили группу военных ТЦК, подозреваемых в пытках гражданских

16:09 22.04.2026 Ср
В общем следствие установило причастность шестерых военнослужащих, среди которых один майор
aimg Анастасия Никончук
В Харькове разоблачили группу военных ТЦК, подозреваемых в пытках гражданских Фото: ГБР (GettyImages)

В Харькове разоблачили группу военных ТЦК, которые пытали гражданских людей и заставляли их подписывать документы об отмене отсрочки от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГБР.

Читайте также: После скандала с ТЦК возникают вопросы относительно Кипера во главе Одесской ОГА, - эксперт

ГБР сообщили о подозрении группе военнослужащих одного из районных ТЦК города Харькова, а также другим военным, которые действовали по предварительному сговору в совершении пыток гражданских граждан Украины.

Следствие установило, что группа военнослужащих ТЦК под видом "оповещения" ворвались в частное помещение, предварительно представившись сотрудниками СБУ.

На видео, которое было опубликовано ГБР, видно, что работники ТЦК одного из мужчин поставили на колени и приставили ему к голове оружие.

Другой другой человек был заперт в квартире, в которую военнослужащие ворвались предварительно выбив дверь, и сделав несколько выстрелов в сторону гражданского лица, вызвав ему огнестрельное ранение, силой вытащили мужчину из квартиры, и вместе с другим гражданским мужчиной доставили в ТЦК.

В Центре комплектования мужчин держали длительное время, били их, угрожали применением оружия и заставляли предоставить информацию, в которой были заинтересованы сообщники.

Одного из пострадавших лиц представители ТЦК заставляли подписать документы об отказе от отсрочки от мобилизации. Впоследствии одного из мужчин, после совершения противоправных действий отпустили, а другой сбежал сам.

ГБР сообщает, что к совершению противоправных действий были причастны шесть человек, которые действовали совместно по предварительно согласованному плану. Среди фигурантов есть майор ТЦК, который занимал руководящую должность и контролировал действия других военнослужащих.

Для осуществления преступной деятельности майор привлек военнослужащих подразделения охраны этого же ТЦК, а также военнослужащих, в полномочия которых входило осуществление рекрутинга кандидатов в воинские части для дальнейшего прохождения военной службы по призыву по мобилизации.

ГБР также установило, что во время проведения так называемых "обысков" военнослужащие представились представителями СБУ, ограждая оружием и с помощью совершения физических действий заставляли гражданских лиц признаться в совершении уголовных нарушений, связанных со сбытом наркотических средств и психотропных веществ.

ГБР сообщило фигурантам подозрение в пытках, совершенном по предварительному сговору группы лиц, согласно которому лишение свободы может достигать до 10 лет. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напоминаем, что во вторник, 21 апреля, сотрудники СБУ в Одессе задержали восьмерых представителей Пересыпского районного ТЦК и одного участкового, которых подозревают в вымогательстве - по данным следствия, фигуранты требовали 50 тысяч долларов.

Сообщаем, что Служба безопасности Украины подтвердила разоблачение и задержание в Одессе организованной группы, в которую входили работники ТЦК: по данным следствия, они действовали по предварительным "наводкам" и требовали деньги с граждан.

Послы стран ЕС согласовали 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию