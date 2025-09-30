Стремление к авторитаризму: эксперт объяснил, почему Трамп всегда будет склоняться к Путину

Президент США Дональд Трамп воспринимает себя как авторитарного лидера и тяготеет к таким же. Поэтому он всегда будет склоняться к российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил исполнительный директор Международной ассоциации адвокатов и эксперт по международному праву Марк Эллис.

"Я уже говорил публично о взаимодействии Трампа с Путиным. Проблема с Трампом очевидна. Помню, когда я был здесь в январе, здесь царило воодушевление, потому что Трамп заявлял: "Я закончу эту войну. Путин будет делать то, что я скажу. Если не будет - я жестко отвечу", - отметил он.

Юрист подчеркнул, что ни одна позиция Трампа не является стабильной. По его словам, несмотря на громкие заявления, американский политик всегда будет тяготеть к Путину, поскольку видит в нем родственного авторитарного лидера.

"Иногда Трамп может давать людям надежду своей эксцентричной фразой в Truth Social, но то, что он говорит сегодня, с большой вероятностью будет противоречить тому, что он скажет завтра. На это просто нельзя полагаться", - подчеркнул Эллис.

Он добавил, что миру следует принять реальность поведения Трампа на международной арене и строить такой процесс взаимодействия, который позволит эффективнее с ним работать.