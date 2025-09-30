ua en ru
Стремление к авторитаризму: эксперт объяснил, почему Трамп всегда будет склоняться к Путину

Вторник 30 сентября 2025 15:36
Стремление к авторитаризму: эксперт объяснил, почему Трамп всегда будет склоняться к Путину Фото: президент США Дональд Трамп и российсткий диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Юлия Акимова, Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп воспринимает себя как авторитарного лидера и тяготеет к таким же. Поэтому он всегда будет склоняться к российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил исполнительный директор Международной ассоциации адвокатов и эксперт по международному праву Марк Эллис.

"Я уже говорил публично о взаимодействии Трампа с Путиным. Проблема с Трампом очевидна. Помню, когда я был здесь в январе, здесь царило воодушевление, потому что Трамп заявлял: "Я закончу эту войну. Путин будет делать то, что я скажу. Если не будет - я жестко отвечу", - отметил он.

Юрист подчеркнул, что ни одна позиция Трампа не является стабильной. По его словам, несмотря на громкие заявления, американский политик всегда будет тяготеть к Путину, поскольку видит в нем родственного авторитарного лидера.

"Иногда Трамп может давать людям надежду своей эксцентричной фразой в Truth Social, но то, что он говорит сегодня, с большой вероятностью будет противоречить тому, что он скажет завтра. На это просто нельзя полагаться", - подчеркнул Эллис.

Он добавил, что миру следует принять реальность поведения Трампа на международной арене и строить такой процесс взаимодействия, который позволит эффективнее с ним работать.

Заявления Трампа

Сразу после своего переизбрания президентом Дональд Трамп заявил, что стремится прекратить войны в мире. Во время избирательной кампании он неоднократно обещал остановить войну в Украине за 24 часа.

Трамп подчеркивал: "Я хорошо знаю Зеленского. Я хорошо знаю Путина. Это будет легко".

Однако уже в марте 2025 года после публичных заявлений о российских войсках Трамп выразил возмущение действиями Кремля: "Я очень зол на Путина".

Он также пригрозил ввести "вторичные тарифы" на нефть из России, если Москва не согласится на мир.

В апреле того же года в интервью Time Трамп объяснил, что его предыдущие слова о завершении российско-украинской войны "за один день" были образными.

В сентябре 2025 года он признал, что завершение войны в Украине оказалось значительно сложнее, чем он ожидал.

Также Трамп начал сомневаться в том, что способен повлиять на главу Кремля по вопросу войны в Украине.

