Война в Украине закончится, или придется заплатить страшную цену, - Трамп

Пятница 05 сентября 2025 23:52
Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершение войны в Украине - сложнее чем он ожидал.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

В частности, во время разговора с журналистами Трамп заявил, что положил конец семи войнам, и украинский конфликт ждет "то же самое".

"И мы сделаем и другое. Но это оказалось немного сложнее, чем я думал. И это будет сделано", - заявил Трамп.

Однако американский президент отметил, что если война в Украине не прекратится - "придется заплатить страшную цену".

Гарантии безопасности для Украины от Трампа

Ранее стало известно, что Трамп готов предоставить гарантии безопасности Киеву, но он публично заявил, что американских войск в Украине не будет. В то же время по данным The Telegraph, он обсуждает с европейцами возможность развертывания американских частных военных подрядчиков.

Зато "коалиция решительных" - те самые страны Европы, о которых говорит Трамп - сначала объявила готовность развернуть силы сдерживания в Украине. После встречи в Белом доме около 10 стран согласились отправить войска в Украину. Коалиция также направит своих военных планировщиков в США для консультаций.

Однако 30 августа стало известно, что "коалиция" внезапно решила сократить военный континент, который отправит в Украину после войны. Причина в ресурсах и опасениях спровоцировать Москву.

Также лидеры Украины, РФ и США озвучили новые заявления относительно войны и мирных переговоров - подробно об этом читайте в материале РБК-Украина.

