Прагнення авторитаризму: експерт пояснив, чому Трамп завжди буде схилятися до Путіна

Вівторок 30 вересня 2025 15:36
UA EN RU
Прагнення авторитаризму: експерт пояснив, чому Трамп завжди буде схилятися до Путіна Фото: президент США Дональд Трамп і росийсткий диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Юлія Акимова, Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп сприймає себе як авторитарного лідера і тяжіє до таких самих. Тому він завжди схилятиметься до російського диктатора Володимира Путіна.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив виконавчий директор Міжнародної асоціації адвокатів та експерт з міжнародного права Марк Елліс.

"Я вже говорив публічно про взаємодію Трампа з Путіним. Проблема з Трампом очевидна. Пам’ятаю, коли я був тут у січні, тут панувала натхнення, бо Трамп заявляв: "Я закінчу цю війну. Путін робитиме те, що я скажу. Якщо не буде - я жорстко відповім", - зазначив він.

Юрист підкреслив, що жодна позиція Трампа не є стабільною. За його словами, попри гучні заяви, американський політик завжди тяжітиме до Путіна, оскільки бачить у ньому спорідненого авторитарного лідера.

"Іноді Трамп може давати людям надію своєю ексцентричною фразою в Truth Social, але те, що він говорить сьогодні, з великою ймовірністю суперечитиме тому, що він скаже завтра. На це просто не можна покладатися", - наголосив Елліс.

Він додав, що світові варто прийняти реальність поведінки Трампа на міжнародній арені й будувати такий процес взаємодії, який дозволить ефективніше з ним працювати.

Заяви Трампа

Відразу після свого переобрання президентом Дональд Трамп заявив, що прагне припинити війни у світі. Під час виборчої кампанії він неодноразово обіцяв зупинити війну в Україні за 24 години.

Трамп підкреслював: "Я добре знаю Зеленського. Я добре знаю Путіна. Це буде легко".

Проте вже у березні 2025 року після публічних заяв щодо російських військ Трамп висловив обурення діями Кремля: "Я дуже злий на Путіна".

Він також пригрозив запровадити "вторинні тарифи" на нафту з Росії, якщо Москва не погодиться на мир.

У квітні того ж року в інтерв’ю Time Трамп пояснив, що його попередні слова про завершення російсько-української війни "за один день" були образними.

У вересні 2025 року він визнав, що завершення війни в Україні виявилося значно складнішим, ніж він очікував.

Також Трамп почав сумніватися в тому, що здатний вплинути на главу Кремля щодо питання війни в Україні.

