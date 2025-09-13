Трамп засомневался в способности повлиять на Путина по войне в Украине, - Axios
Президент США Дональд Трамп начал сомневаться в том, что способен повлиять на главу Кремля Владимира Путина по вопросу войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Издание отмечает, что несмотря на свои обещания положить конец войне в Украине, Трамп в последнее время, судя по всему, усомнился в способности влиять на Путина. Он признался своим доверенным лицам, что неправильно оценил стремление главы Кремля к миру.
Месяцем ранее президент США заявил, что Путин понесет серьезные последствия , если не согласится на прекращение огня в Украине или не предпримет серьезных шагов в направлении мира во время их встречи на Аляске
Но с тех пор, несмотря на то, что российский диктатор не согласился на прекращение огня, и даже на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским - Трамп не ввел новых санкций.
Вместо этого, как пишет Axios, администрация переложила ответственность за давление на Путина на Европу, потребовав от ЕС ввести дополнительные санкции против Москвы и Китая за покупку российской нефти.
Трамп вновь грозит санкциями и может снова встретиться с Путиным
Напомним, в пятницу Трамп отвечая на вопросы журналистов заявил, что у него заканчивается терпение к Путину. Президент США считает, что украинский лидер хочет мира, а глава Кремля - под вопросом. Поэтому, по словам Трампа, США придется действовать очень жестко.
"Ну, это будет сильный удар в виде санкций в отношении банков, а также меры, связанные с нефтью и тарифами. Но я уже сделал это. Я сделал многое", - сказал президент США, комментируя вопрос о том, как "дожать Путина".
В то же время не исключается новая встреча лидеров США и России. Вчера премьер-министр Малайзии Датук Сери Анвар Ибрагим заявил, что Трамп и Путин, в также премьер Китая Ли Цян посетят Малайзию для участия в 47-м саммите АСЕАН. Мероприятия состоится уже в октябре.