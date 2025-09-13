Трамп засомневался в способности повлиять на Путина по войне в Украине, - Axios

Президент США Дональд Трамп начал сомневаться в том, что способен повлиять на главу Кремля Владимира Путина по вопросу войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Издание отмечает, что несмотря на свои обещания положить конец войне в Украине, Трамп в последнее время, судя по всему, усомнился в способности влиять на Путина. Он признался своим доверенным лицам, что неправильно оценил стремление главы Кремля к миру.

Месяцем ранее президент США заявил, что Путин понесет серьезные последствия , если не согласится на прекращение огня в Украине или не предпримет серьезных шагов в направлении мира во время их встречи на Аляске

Но с тех пор, несмотря на то, что российский диктатор не согласился на прекращение огня, и даже на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским - Трамп не ввел новых санкций.

Вместо этого, как пишет Axios, администрация переложила ответственность за давление на Путина на Европу, потребовав от ЕС ввести дополнительные санкции против Москвы и Китая за покупку российской нефти.