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ПВО уничтожила все "Шахеды", которые росармия запустила на Киев

Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Силами и средствами противовоздушной обороны были обезврежены все дроны-камикадзе типа "Шахед", которые враг применил в эту ночь для ударов по Киеву. В городе разрушений и потерпевших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко.

Чиновник отметил, что на столицу российские "Шахеды" заходили в ночь на 30 сентября "волнами и с разных направлений".

"Четвертая воздушная атака на Киев! Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БПЛА, предварительно вроде "Shahed"", - рассказал начальник КГВА.

В целом в столице воздушная тревога длилась более пяти часов.

"Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, угрожавшие Киеву, были обезврежены", - рассказал чиновник и добавил, что о точном количестве и типе беспилотников противника сообщат Воздушные Силы ВСУ.

"Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших", - сказал чиновник, напомнив гражданам о важности быть в укрытиях во время воздушной тревоги.

Ночная воздушная атака

Этой ночью российские оккупанты снова устроили комбинированную воздушную атаку по Украине, применив для ударов дроны-камикадзе, ракетное вооружение и авиабомбы.

Так, вечером 29 сентября противник запустил ударные беспилотники типа "Шахед", и в ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога.

После часа ночи сирена об угрозе вражеских атак с воздуха раздалась также в Киеве из-за приближения дронов-камикадзе противника.

Затем стало известно о работе ПВО в Киеве, где также были слышны взрывы. Боевая робота защитников неба велась и в Киевской области из-за фиксации в регионе "Шахедов".

Добавим, что в Кривом Роге этой ночью прозвучали взрывы, а перед этим российские оккупанты запустили по городу баллистику.

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КиевПВОАтака дронов