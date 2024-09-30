В Киеве прогремела серия взрывов. Работает ПВО
Фото: в Киеве громко из-за работы ПВО по вражеским дронам (Getty Images)
В Киеве прозвучала серия взрывов из-за работы ПВО по вражеским "Шахедам".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и КГВА.
"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
Ночная атака "Шахедов"
Вечером в воскресенье, 29 сентября, российские террористы запустили в направлении Украины десятки ударных дронов типа "Шахед".
В 1:06 была объявлена воздушная тревога в Киеве.
Позже в Киевской ОВА сообщили о работе ПВО по дронам в Киевской области.
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