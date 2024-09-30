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В Киеве прогремела серия взрывов. Работает ПВО

Киев, Понедельник 30 сентября 2024 02:16
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В Киеве прогремела серия взрывов. Работает ПВО Фото: в Киеве громко из-за работы ПВО по вражеским дронам (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве прозвучала серия взрывов из-за работы ПВО по вражеским "Шахедам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и КГВА.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Ночная атака "Шахедов"

Вечером в воскресенье, 29 сентября, российские террористы запустили в направлении Украины десятки ударных дронов типа "Шахед".

В 1:06 была объявлена воздушная тревога в Киеве.

Позже в Киевской ОВА сообщили о работе ПВО по дронам в Киевской области.

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