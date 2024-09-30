В Киеве прогремела серия взрывов. Работает ПВО

Фото: в Киеве громко из-за работы ПВО по вражеским дронам (Getty Images)

В Киеве прозвучала серия взрывов из-за работы ПВО по вражеским "Шахедам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и КГВА.