ППО знищила усі "Шахеди", які росармія запустила на Київ

Чиновник зазначив, що на столицю російські "Шахеди" заходили у ніч проти 30 вересня "хвилями та з різних напрямків".

"Четверта повітряна атака на Київ! Як і під час останніх нападів, ворог знову застосував ударні БпЛА, попередньо на кшталт "Shahed"", - розповів начальник КМВА.

Загалом у столиці повітряна тривога тривала понад п'ять годин.

"Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені", - розповів чиновник та додав, що про точну кількість та тип безпілотників противника повідомлять Повітряні Сили ЗСУ.

"Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих", - сказав чиновник, та нагадав громадянам про важливість бути в укриттях під час повітряної тривоги.

Нічна повітряна атака

Цієї ночі російські окупанти знову влаштували комбіновану повітряну атаку по Україні, застосувавши для ударів дрони-камікадзе, ракетне озброєння та авіабомби.

Так, увечері 29 вересня противник запустив ударні безпілотники типу "Шахед", і в низці областей була оголошена повітряна тривога.

Після години ночі сирена щодо загрози ворожих атак з повітря залунала також у Києві через наближення дронів-камікадзе противника.

Потім стало відомо про роботу ППО у Києві, де також було чути вибухи. Бойова робота захисників неба велася і на Київщині через фіксацію в регіоні "Шахедів".

Додамо, що у Кривому Розі цієї ночі пролунали вибухи, а перед цим російські окупанти запустили по місту балістику.