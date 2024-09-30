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В Киевской области отбивают атаку дронов-камикадзе

Понедельник 30 сентября 2024 02:14
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В Киевской области отбивают атаку дронов-камикадзе Фото: в Киевской области работает ПВО из-за атаки "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области в ночь на 30 сентября началась работа сил и средств противовоздушной обороны. В регионе фиксировались вражеские ударные беспилотники типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).

О боевой работе защитников неба в Киевской области стало известно около 02.04.

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в заявлении КОВА в Telegram.

Также в администрации призвали жителей Киевской области соблюдать информ-тишину, и находиться в безопасных местах.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - передали в КОВА.

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, вечером 29 сентября российские оккупанты запустили по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед" для очередной атаки - в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

После часа ночи сирена об угрозе вражеских атак с воздуха раздалась также в Киеве из-за приближения дронов-камикадзе противника.

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Киевская область ПВО Атака дронов
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