В Киеве также объявили воздушную тревогу из-за "Шахедов"
В Киеве в эту ночь, 30 сентября, была объявлена воздушная тревога. В области фиксировалось движение дронов-камикадзе российских захватчиков, и возникла угроза для столицы из-за "Шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
Сирена об угрозе вражеских атак с воздуха раздалась в столице около 1:06.
Жителей Киева призвали находиться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги.
"Г. Киев - воздушная тревога! Немедленно направляйтесь к укрытию!", - говорится в объявлении КГВА.
Руководитель администрации Сергей Попко рассказал о "Шахедной" угрозе для Киева.
"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!", - говорится в его публикации в Telegram.
Добавим, перед этим в Воздушных силах информировали о фиксации вражеских ударных беспилотников на границе Черниговской и Киевской областей, и они двигались курсом на юго-запад.
А по обновленным данным военных, "Шахеды" были замечены, в частности, в восточной и южной частях Киевской области, курс - юго-западный/западный.
Ночная воздушная атака
Ранее сообщалось, что вечером 29 сентября российские захватчики запустили по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед" для очередной атаки. Так, в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Кроме того, уже ночью в воздушных силах предупредили об угрозе российских ракетных ударов с применением баллистики. И были зафиксированы пуски врагом ракет в сторону Кривого Рога, и в городе раздались взрывы.
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