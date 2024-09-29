Россияне атакуют Украину "Шахедами": в каких областях объявлена тревога
Вечером в воскресенье, 29 сентября, российские террористы запустили в направлении Украины дроны типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первые вражеские беспилотники начали залетать в воздушное пространство страны около 21.30 вечера с юга и северо-востока.
Военные сообщили о движении дронов в Херсонской области в направлении Николаевской области, а также в Сумской области в направлении Сум.
В 22.00 БпЛА из Сумской области двигались курсом на Полтавскую область. Также беспилотники двигались на северо-запад южнее Николаева.
Впоследствии на юге дроны были обнаружены на границе Николаевской и Одесской областей, двигались северо-западным курсом.
Также несколько БпЛА двигались на юг в центральной и южной части Сумской области. Кроме того, дроны были замечены в северной части Полтавской области, курс южный.
В 22:28 Воздушные силы сообщили о движении дронов в Полтавской области курсом на Миргород.
Также несколько БпЛА были замечены в южной части Николаевской области, двигались северо-западным курсом.
Обновлено 23:07
Военные сообщили о движении беспилотники в южной и центральной частях Сумской области, курс западный и южный.
Кроме того, дроны обнаружены в северной части Полтавской области, движутся на юго-запад.
Также БпЛА в южной части Черниговской области, движутся западным курсом.
К тому же, дроны движутся из Херсонской области, курсом на Николаевскую область.
Беспилотники обнаружены в Николаевской области, движутся курсом на север и запад.
Дроны также движутся в северной части Одесской области, курс западный.
Обновлено 23:15
БпЛА из Полтавской области направляются курсом на Киевскую область.
Дрон в Одесской области изменил курс на север.
Обновлено 23:45
Военные сообщают о беспилотниках в Сумской области, движутся курсом на Полтавскую и Черниговскую области.
Дроны обнаружены в Полтавской области, курсом на запад.
Несколько групп БпЛА в Николаевской области, движутся на северо-запад.
Беспилотники в северной и центральной частях Одесской области, курс северный и северо-западный.
Дроны в Белгород-Днестровском районе Одесской области, курс северный.
БпЛА в южной части Кировоградской области, курс западный.
Беспилотники в северной части Черкасской области, курс западный.
Мониторинговые паблики сообщают, что сейчас в воздушном пространстве Украины находятся около 35 "Шахедов".
Обновлено 0:40
Военные сообщают об обнаружении беспилотников на границе Сумской и Полтавской областей, курс западный и юго-западный.
Также дроны обнаружены в западной части Полтавщины, курс юго-западный.
Кроме того, БпЛА движутся юго-западным курсом на границе Черниговской и Киевской областей, курс юго-западный.
Беспилотники также обнаружены в центральной части Черкасской области, курс юго-западный.
Дроны в северной и южной частях Кировоградской области, постоянно меняют курс.
БпЛА движутся на границе Николаевской и Одесской областей курсом на Винницкую область.
Также "Шахеды" в северной и восточной частях Николаевской области, движутся северо-западным курсом.
В 0:41 Кривой Рог атаковали баллистическим вооружением с юга. В городе слышны взрывы.
В настоящий момент карта воздушных тревог выглядит так:
Ситуация на фронте и обстрелы
Российские захватчики продолжают попытки прорвать оборону ВСУ на востоке страны. За минувшие сутки на фронте произошло 136 боевых столкновений.
Также на протяжении прошлых суток россияне потеряли на войне против Украины 1400 солдат и очень много военной техники.
Кроме того, агрессор сбросил более 10 управляемых авиабомб на Запорожье. В городе зафиксированы многочисленные разрушения и много раненых среди гражданского населения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.