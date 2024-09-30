ua en ru
Пн, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Кривом Роге раздались взрывы, враг бил по городу баллистикой

Кривой Рог, Понедельник 30 сентября 2024 00:51
UA EN RU
В Кривом Роге раздались взрывы, враг бил по городу баллистикой Иллюстративное фото: в Кривом Роге были слышны взрывы из-за российского ракетного удара (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В районе города Кривой Рог Днепропетровской области в ночь на 30 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги. В сторону населенного пункта фиксировалось движение вражеских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ в Telegram и "Суспільне Дніпро".

Первоначально военные проинформировали в 0:39 об угрозе применения российскими оккупантами баллистического вооружения с юга.

После этого в Воздушных силах призывали жителей Кривого Рога находиться в укрытиях.

"Повторные пуски в направлении Кривого Рога!" - передали военные в публикации от 0:41.

А уже примерно через минуту стало известно о взрывах, которые были слышны в Кривом Роге.

Добавим, кроме ракетного вооружения, противник во время воздушной атаки по Украине этой ночью также применяет дроны-камикадзе типа "Шахед", которые вечером 29 сентября запустил с северного направления.

Ранее сообщалось, что утром 27 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, и "прилет" был по управлению полиции. На месте попадания были начаты поисково-спасательные работы.

На следующий день после атаки стало известно, что количество жертв российской атаки в Кривом Роге возросло до четырех человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Ракетный удар Взрывы
NEWS
Зеленский отреагировал на ядерные угрозы Путина: он не всегда адекватный
Зеленский отреагировал на ядерные угрозы Путина: он не всегда адекватный
DAILY
Как Украина оказалась в эпицентре выборов в США и почему Трамп решил встретиться с Зеленским
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Как Украина оказалась в эпицентре выборов в США и почему Трамп решил встретиться с Зеленским