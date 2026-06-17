ПВО, дальность действия и собственное вооружение: G7 готовит революционное решение для ВСУ

ПВО, дальнобойные ракеты и собственное вооружение

Главы государств G7 выразили солидарность с украинским народом, который страдает от регулярных ударов РФ по критической инфраструктуре и культурному наследию. Они особо отметили стойкость украинцев и успехи ВСУ на поле боя.

"Мы, лидеры "Большой семерки", остаемся едиными в нашей непоколебимой поддержке Украины в защите её свободы, суверенитета и территориальной целостности... Мы отмечаем Украину за её стойкость и успехи на поле боя в последние месяцы и подчеркиваем, что сейчас появился новый импульс", - говорится в заявлении.

Чтобы ускорить этот новый импульс на фронте, страны G7 согласовали следующие шаги:

Укрепление воздушного пространства: Украине срочно увеличат поставки комплексов противовоздушной обороны, дополнительных зенитных систем и ракет-перехватчиков.

Удары по тылу врага: G7 существенно нарастит поставки дальнобойных средств для украинской армии.

Военное производство: лидеры государств готовы рассмотреть возможность передачи Украине специальных лицензий, что позволит легально и в широких масштабах увеличить производство иностранного вооружения непосредственно на украинских заводах.

Отдельным пунктом лидеры G7 выделили подготовку Украины к предстоящей зиме, пообещав выделить дополнительные средства и оборудование для обеспечения энергетической устойчивости страны.

Читайте также: "Россия должна заключить соглашение": Трамп сделал заявление перед встречей с Зеленским

Удар по бензоколонке РФ и фактор Трампа

G7 официально обязалась усилить экономическое давление на военную машину Кремля. Западные лидеры планируют ввести новый мощный пакет санкций, который будет нацелен на нефтяной и газовый секторы России.

Интересно, что экономический удар по РФ стал возможен благодаря изменению ситуации на Ближнем Востоке:

"Мы обязуемся усилить давление на российскую военную экономику. В этом контексте мы ужесточим наши санкции, в частности в нефтегазовых секторах. Мы считаем, что сейчас подходящий момент для введения дополнительных мер, поскольку президент Трамп заключил соглашение, которое мы поддерживаем, о возобновлении работы Ормузского пролива", — подчеркнули лидеры G7.

Поскольку иранская нефть возвращается на мировой рынок, Запад получил возможность полностью закрутить гайки российскому экспорту топлива без риска глобального энергетического кризиса.