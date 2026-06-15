У Зеленского объяснили важность нового пакета санкций против РФ

Новый пакет санкций ЕС от 15 июня демонстрирует системный подход к ослаблению военной машины РФ. Важно, что ограничения направлены не только против непосредственных производителей вооружений.

Как сообщает РБК-Украина , об этом журналистам рассказал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Под новые ограничения попали предприятия, производящие беспилотники, а также компоненты для ракетной, космической и авиационной техники РФ. Среди них - производители FPV-дронов (ASFPV, Rustakt, IONOS) и Ижевский авиазавод.

Например, только компания ASFPV ежемесячно поставляет на фронт до 10 тысяч FPV-дронов серии "Ветерок". Также санкции коснулись заводов, которые производят детали для навигационных систем ракет "Искандер-М" и беспилотников.

ЕС нанес удар и по иностранным предприятиям, которые стали частью военной экономики России. В санкционный список вошли компании из Китая (Shenzhen Minghuaxin, Xinxiang Richful) и Беларуси (Izovac, Engineering Group).

Они тайно поставляли российским оружейникам необходимые компоненты и оборудование. Это позволяло российскому ВПК поддерживать высокие темпы производства в обход ранее введенных запретов.

Борьба с "теневым флотом"

Особое внимание в ЕС уделили перевозчикам, которые помогают Москве экспортировать нефть. Под санкции попали десятки компаний из России, ОАЭ, Турции, Азербайджана, Гонконга и Либерии. Их суда использовали незаконные схемы: выключали радары идентификации и перегружали нефть с корабля на корабль прямо в море.

Персональные санкции также наложили на ключевых лиц - топ-менеджмент "Ростеха" Олега Евтушенко и Бекхана Оздоева, организаторов "серых" схем закупки оборудования Олега Фишелева и Павла Никитина.

Кроме того, ограничения коснулись и представителей российского "теневого флота" - основателя компании Coral Energy (ранее 2Rivers Group) Тахира Гараева и морского страхового брокера Константина Рогача.

"Для нас это подтверждение того, что европейские партнеры четко видят конкретных исполнителей, стоящих за производством оружия, которое ежедневно атакует украинские города, и последовательно ограничивают их возможности", - отметил Власюк.

По его словам, это промежуточный шаг. Украина рассчитывает, что уже в ближайшие недели Евросоюз примет значительно более мощный и комплексный 21-й пакет санкций.