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Оккупантам закроют въезд в Европу и не только: детали 21-го пакета санкций против РФ

15:10 09.06.2026 Вт
3 мин
Какие ограничения подготовили в ЕС?
aimg Елена Чупровская
Оккупантам закроют въезд в Европу и не только: детали 21-го пакета санкций против РФ Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
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Россияне, которые воевали против Украины, больше не смогут попасть в Евросоюз. Запрет включен в новый 21-й пакет санкций, который ЕС предложил сегодня.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Что вошло в 21-й пакет санкций

Еврокомиссия предложила новый пакет ограничений против России, который охватывает несколько ключевых направлений: энергетику, финансовые услуги, криптовалюту, торговлю и - впервые - рыболовство.

"Сегодня мы предлагаем 21-й пакет санкций. Мы сосредотачиваемся на секторах с наибольшим влиянием, а именно на энергетике, финансовых услугах и криптовалюте, торговле, и на этот раз впервые включается рыболовство, и мы запрещаем въезд бывших российских комбатантов в Европейский Союз", - объявила фон дер Ляйен.

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Удар по теневому флоту

Отдельный блок пакета касается судов, которыми Россия вывозит нефть в обход санкций.

В список добавляют еще 30 кораблей - в дополнение к 632, которые уже под ограничениями. Всего под санкциями окажется более 660 судов теневого флота.

Впервые под удар попадают также суда, которые обслуживают теневой флот - например, предоставляют топливо или другие услуги. Под ограничения будут подпадать и объекты инфраструктуры: порты, аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы, торгующие или перерабатывающие российскую нефть.

Кроме того, предлагается запретить продажу энергетических танкеров России.

Новый запрет на въезд для бывших российских боевиков - это отдельный элемент пакета, которого ранее в санкционной практике ЕС не было.

21-й пакет санкций: что готовит ЕС

Параллельно с инициативой по запрету въезда ЕС готовит новый удар по российской экономике.

Блок планирует включить в 21-й пакет санкций 170 физических и юридических лиц, среди которых - 90 банков.

Новые ограничения будут касаться:

  • банков и финансовых учреждений, связанных с финансированием войны;
  • предприятий российского военно-промышленного комплекса;
  • компаний, причастных к продаже украденного украинского зерна;
  • судов теневого флота, которые перевозят российскую нефть.

Пакет ожидают в конце июня или в начале июля. Его принятию способствовала смена власти в Венгрии - новая команда сняла заблокированные ранее ограничения.

Тем временем ЕС усиливает давление на Россию сразу на нескольких направлениях. Как сообщало РБК-Украина, военно-морские силы стран блока получили право подниматься на борт судов теневого флота РФ в Средиземном море. До этого миссия IRINI только наблюдала за подозрительными кораблями.

Напомним, главный дипломат ЕС Кая Каллас также заявила, что санкции уже нанесли Кремлю ущерб на 1,5 триллиона долларов, а новый пакет ограничений ударит еще по 80 российским организациям и лицам.

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