"Россия должна заключить сделку": Трамп сделал заявление перед встречей с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что позже встретится лично со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским для обсуждения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Послушайте, Россия должна заключить соглашение. Россия потеряла огромное количество людей, как и Украина. В прошлом месяце они потеряли 35 000 солдат. [...] То, что там происходит, просто безумие", - подчеркнул Трамп.

Президент США также отметил, что в воскресенье, 14 июня, он разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Они продолжают воевать, теряют солдат. Они теряют очень много солдат", - сказал американский лидер.

Он также заметил, что между Зеленским и Путиным существует "сильная неприязнь".

Напомним, после завершения иранского кризиса Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует сосредоточиться на урегулировании войны между Россией и Украиной. Он также подчеркнул, что ежемесячно война уносит жизни около 25 тысяч человек.