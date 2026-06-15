ЕС ударил санкциями по "теневому флоту" и окружению Путина

Евросоюз принял новый пакет санкций против России. Под удар попали военно-промышленный комплекс, "теневой флот" и гибридные сети страны-агрессора.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Евросовета.

Решением Евросоюза вводятся санкции против 7 физических лиц и 21 организации, поддерживающих российский ВПК. Речь идет о производителях и поставщиках беспилотников, а также другого военного оборудования для армии РФ и их посредниках в третьих странах.

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Отдельный блок ограничений направлен против российской нефтяной инфраструктуры. В список внесли 2 человека и 24 организации, связанные с экспортом нефти через "теневой флот".

В ЕС подчеркнули, что такие схемы помогают Кремлю обходить санкции и создают экологические риски для безопасности морей.

Кто попал в черный список

Среди лиц, подпадающих под санкции, оказались российские пропагандисты, чиновники и религиозные деятели. В частности, под ограничения попали:

митрополит РПЦ Тихон Шевкунов, которого называют "духовником" российского диктатора Владимира Путина;

американо-российская блогерша Александра Йост (проект Sasha meets Russia), которая работает на пропагандистский канал Russia Today;

бывший уполномоченный по правам ребенка в РФ Павел Астахов;

ряд Z-блогеров и ведущих российских политических ток-шоу.

В список организаций также вошли президентский фонд культурных инициатив, разработчики систем распознавания лиц NtechLab, Ижевский авиационный завод и судоходные структуры компаний "Лукойл" и "Газпромнефть".

Кроме того, после ежегодного пересмотра Евросоюз продлил санкции за незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Они будут действовать как минимум до 23 июня 2027 года.