Трамп готовит сюрприз для Путина и усилит давление на Кремль
Президент США Дональд Трамп продемонстрировал неожиданную готовность усилить давление на Кремль с целью прекращения войны в Украине. В ходе саммита "Большой семерки" во Франции американский лидер предложил европейским союзникам своеобразный геополитический бартер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Лидеры "Большой семерки" прибыли в Эвиан-ле-Бен с тревогой и готовились к конфликтам с Дональдом Трампом по поводу Ирана и украинского вопроса. Однако первый день переговоров изменил настроение - дипломаты ЕС почувствовали облегчение.
Позиция Белого дома смягчилась, а Трамп намекнул на готовность поддержать Европу в украинском вопросе. Взамен он хочет получить помощь союзников для стабилизации ситуации с Ираном.
"Обсуждения, которые мы провели между собой и с президентом США - как на официальных встречах, так и в ходе неформальных бесед в кулуарах - вселяют в меня определенный оптимизм", - заявил журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц.
Трамп готов оказать давление на диктатора РФ Путина, чтобы тот прекратил агрессию. Но поддержка Украины имеет свою цену: Трамп требует от партнеров по "Большой семерке" помочь с обеспечением безопасности в Ормузском проливе. В обмен на активность США в вопросе мира в Украине Европа должна поддержать новое иранское соглашение.
Также американский президент после 70-минутной встречи с Владимиром Зеленским объявил о возобновлении санкций против российского нефтяного сектора.
"Россия должна заключить соглашение", - сказал президент США.
Такие действия развеяли опасения, что Трамп может заставить Украину капитулировать. Ранее он разговаривал с Путиным по телефону почти час, что вызвало панику среди союзников. Они опасались односторонних уступок Кремлю, а сейчас ситуация выглядит иначе.
Европейские страны готовы помогать США в Ормузском проливе. Но они выдвигают свои условия. Макрон подчеркнул, что развертывание кораблей для разминирования должно быть совместным решением всех сторон соглашения, включая Иран и Оман.
Сейчас Трамп выглядит настроенным на конструктивный диалог, и дипломаты надеются, что этот настрой сохранится до встречи в Турции.
"Ему (Трампу) понадобятся возможности его союзников из G7 и других стран… чтобы разминировать Ормуз", - пояснил один из высокопоставленных чиновников.
Как Макрон очаровал Трампа
Лидеры ЕС применили стратегию "мягкой силы" и сыграли на слабости Трампа к роскоши. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил его на ужин в Версальский дворец, что произвело на американского гостя неизгладимое впечатление.
"Я ехал после обеда, и тогда французский президент, который, как оказалось, очень приятный человек, пригласил меня на ужин в Версаль. А Версаль - это настоящая находка", - рассказал Дональд Трамп.
Другие лидеры также искали подход:
- Фридрих Мерц подарил Трампу футболку сборной Германии с номером 47.
- Джорджия Мелони провела дружескую разъяснительную встречу.
- Владимир Зеленский показал фото горящего собора после атаки российского дрона.
Последний жест был рассчитан на религиозное окружение Трампа. Украина пытается закрепить поддержку США перед саммитом НАТО, который состоится в следующем месяце в Анкаре.
Контекст события
Мы уже сообщали, что в кулуарах саммита G7 Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом. После этого украинский президент заявил, что сегодня, 17 июня, может провести еще одну встречу с американским коллегой.
Кроме того, по словам Зеленского, украинская делегация будет встречаться с американской делегацией в течение суток.