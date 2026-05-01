Позиция Зеленского по вступлению Украины в ЕС вызвала раздражение в Европе, - FT

Как пишет FT, отказ лидеров ЕС ускорить процесс вступления Украины вызвал разочарование в Киеве, а все более евроскептическая риторика администрации Зеленского подрывает усилия по поиску компромисса.

В течение последних недель Франция и Германия предложили поэтапный процесс, по которому Украина будет получать "символические" преимущества и постепенный доступ к механизмам ЕС в обмен на выполнение этапов реформ.

По словам официальных лиц, это будет означать, что до получения полноправного членства останется не менее десяти лет.

Отвечая на прошлой неделе в Киеве на вопросы журналистов относительно франко-германского предложения, Зеленский призвал ЕС быть справедливым и заявил, что Украине не нужно символическое членство.

По словам двух украинских чиновников, Зеленский поручил своим дипломатам не рассматривать и даже не вступать ни в какие дискуссии с правительствами стран ЕС относительно таких предложений, а говорить только о полном членстве в ЕС.

"Мы даже не будем это обсуждать", - рассказал один из украинских чиновников.

Во время неформального саммита на Кипре в апреле несколько лидеров ЕС пытались сдержать ожидания украинского президента, сообщили два человека, знакомые с ходом переговоров.

"Ему пришлось услышать несколько горьких правд. Это будет не так просто, как он думает", - сказал неназванный чиновник.

Однако Зеленский настроен отстаивать свою максималистскую позицию, говорят украинские чиновники.

Один из них отметил: Киев верит, что ЕС "со временем станет более реалистичным" и приблизится к украинской позиции.

Несколько дипломатов ЕС заявили, что понимают давление, под которым находится Зеленский после четырех лет войны, и понимают его разочарование.

Но они отмечают, что процесс расширения должен оставаться основанным на заслугах, и указывают, что с прекращением прямой военной и финансовой поддержки со стороны США и ощущением отстранения от мирного процесса ЕС сейчас является важнейшим партнером Украины.

"Мы - единственные друзья, которые у него есть, поэтому ему, видимо, лучше держать язык за зубами", - сказал неназванный чиновник.

Дипломаты и чиновники ЕС заявили, что реформаторские усилия страны ослабли, особенно в критически важной сфере верховенства права и антикоррупционных мер.

Они также указали на просроченные сроки внедрения законодательства, которое бы позволило Киеву получить более широкий доступ к рынкам энергоносителей и промышленных товаров ЕС.

Киев также сопротивляется просьбе Брюсселя повысить налоги для бизнеса как условие для выделения части кредита в размере 90 млрд евро, аргументируя это тем, что это станет бременем для экономики.

"Их внутренние реформы остановились. Это плохо, и все это знают", - рассказал неназванный собеседник.