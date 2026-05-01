Позиция Зеленского по вступлению Украины в ЕС вызвала раздражение в Европе, - FT

Настойчивые усилия президента Украины Владимира Зеленского по быстрому вступлению Украины в ЕС усиливают напряженность в отношениях с европейскими столицами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как пишет FT, отказ лидеров ЕС ускорить процесс вступления Украины вызвал разочарование в Киеве, а все более евроскептическая риторика администрации Зеленского подрывает усилия по поиску компромисса.
В течение последних недель Франция и Германия предложили поэтапный процесс, по которому Украина будет получать "символические" преимущества и постепенный доступ к механизмам ЕС в обмен на выполнение этапов реформ.
По словам официальных лиц, это будет означать, что до получения полноправного членства останется не менее десяти лет.
Отвечая на прошлой неделе в Киеве на вопросы журналистов относительно франко-германского предложения, Зеленский призвал ЕС быть справедливым и заявил, что Украине не нужно символическое членство.
По словам двух украинских чиновников, Зеленский поручил своим дипломатам не рассматривать и даже не вступать ни в какие дискуссии с правительствами стран ЕС относительно таких предложений, а говорить только о полном членстве в ЕС.
"Мы даже не будем это обсуждать", - рассказал один из украинских чиновников.
Во время неформального саммита на Кипре в апреле несколько лидеров ЕС пытались сдержать ожидания украинского президента, сообщили два человека, знакомые с ходом переговоров.
"Ему пришлось услышать несколько горьких правд. Это будет не так просто, как он думает", - сказал неназванный чиновник.
Однако Зеленский настроен отстаивать свою максималистскую позицию, говорят украинские чиновники.
Один из них отметил: Киев верит, что ЕС "со временем станет более реалистичным" и приблизится к украинской позиции.
Несколько дипломатов ЕС заявили, что понимают давление, под которым находится Зеленский после четырех лет войны, и понимают его разочарование.
Но они отмечают, что процесс расширения должен оставаться основанным на заслугах, и указывают, что с прекращением прямой военной и финансовой поддержки со стороны США и ощущением отстранения от мирного процесса ЕС сейчас является важнейшим партнером Украины.
"Мы - единственные друзья, которые у него есть, поэтому ему, видимо, лучше держать язык за зубами", - сказал неназванный чиновник.
Дипломаты и чиновники ЕС заявили, что реформаторские усилия страны ослабли, особенно в критически важной сфере верховенства права и антикоррупционных мер.
Они также указали на просроченные сроки внедрения законодательства, которое бы позволило Киеву получить более широкий доступ к рынкам энергоносителей и промышленных товаров ЕС.
Киев также сопротивляется просьбе Брюсселя повысить налоги для бизнеса как условие для выделения части кредита в размере 90 млрд евро, аргументируя это тем, что это станет бременем для экономики.
"Их внутренние реформы остановились. Это плохо, и все это знают", - рассказал неназванный собеседник.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина рассчитывает вступить в ЕС уже в 2027 году. Впрочем в Европе такие сроки считают слишком оптимистичными.
В частности канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркивал, что присоединение Украины уже со следующего года является нереальным. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также выступил против ускоренного вступления.
Кроме того, будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Украина не может быстро присоединиться к ЕС из-за войны.
В то же время в самом Евросоюзе подчеркивают необходимость выполнения условий для членства. Так, еврокомиссар Марта Кос очертила ключевые требования для вступления.
Между тем западные СМИ отмечают, что часть стран ЕС опасается расширения блока и называет государства, которые выступают против быстрого вступления Украины.