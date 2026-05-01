Позиція Зеленського щодо вступу України до ЄС викликала роздратування в Європі, - FT

Як пише FT, відмова лідерів ЄС прискорити процес вступу України викликала розчарування в Києві, а дедалі більш євроскептична риторика адміністрації Зеленського підриває зусилля з пошуку компромісу.

Протягом останніх тижнів Франція та Німеччина запропонували поетапний процес, за яким Україна отримуватиме "символічні" переваги та поступовий доступ до механізмів ЄС в обмін на виконання етапів реформ.

За словами офіційних осіб, це означатиме, що до отримання повноправного членства залишиться щонайменше десять років.

Відповідаючи минулого тижня в Києві на запитання журналістів щодо франко-німецької пропозиції, Зеленський закликав ЄС бути справедливим та заявив, що Україні не потрібне символічне членство.

За словами двох українських високопосадовців, Зеленський доручив своїм дипломатам не розглядати і навіть не вступати в жодні дискусії з урядами країн ЄС щодо таких пропозицій, а говорити лише про повне членство в ЄС.

"Ми навіть не будемо це обговорювати", - розповів один з українських посадовців.

Під час неформального саміту на Кіпрі у квітні кілька лідерів ЄС намагалися стримати очікування українського президента, повідомили дві особи, обізнані з перебігом переговорів.

"Йому довелося почути кілька гірких правд. Це буде не так просто, як він думає", - сказав неназваний посадовець.

Проте Зеленський налаштований відстоювати свою максималістську позицію, кажуть українські високопосадовці.

Один із них зазначив: Київ вірить, що ЄС "з часом стане реалістичнішим" і наблизиться до української позиції.

Кілька дипломатів ЄС заявили, що розуміють тиск, під яким перебуває Зеленський після чотирьох років війни, і розуміють його розчарування.

Але вони наголошують, що процес розширення має залишатися заснованим на заслугах, і вказують, що з припиненням прямої військової та фінансової підтримки з боку США та відчуттям відсторонення від мирного процесу ЄС зараз є найважливішим партнером України.

"Ми - єдині друзі, які у нього є, тож йому, мабуть, краще тримати язик за зубами", - сказав неназваний посадовець.

Дипломати та посадовці ЄС заявили, що реформаторські зусилля країни ослабли, особливо у критично важливій сфері верховенства права та антикорупційних заходів.

Вони також вказали на прострочені терміни впровадження законодавства, яке б дозволило Києву отримати ширший доступ до ринків енергоносіїв та промислових товарів ЄС.

Київ також чинить опір проханню Брюсселя підвищити податки для бізнесу як умову для виділення частини кредиту в розмірі 90 млрд євро, аргументуючи це тим, що це стане тягарем для економіки.

"Їхні внутрішні реформи зупинилися. Це погано, і всі це знають", - розповів неназваний співрозмовник.