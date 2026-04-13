Процесс один для всех. Мадьяр выступил против ускоренного членства Украины в ЕС
Лидер партии "Тиса" и победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадьяр считает, что Украину нельзя принять в ЕС по ускоренной процедуре.
Как передает РБК-Украина, об этом Мадьяр заявил на пресс-конференции.
"С самого начала мы говорили, что не поддерживаем ускоренное вступление Украины в ЕС. Было бы невозможно, чтобы ЕС принял страну, которая находится в состоянии войны", - сказал он.
По словам Мадьяра, пока что вопрос украинского членства не актуален, поскольку для этого страна должна пройти все переговорные кластеры.
"Все страны-кандидаты должны пройти через один и тот же процесс. Они должны обсудить все кластеры, и если Украина это сделает, то в Венгрии будет проведен референдум относительно того, должен ли ЕС ее принимать, и это произойдет не в ближайшем будущем", - отметил он.
Референдум в Венгрии по Украине
Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан, который потерпел поражение на вчерашних парламентских выборах, уже устраивал в стране "референдум" о членстве Украины в Евросоюзе.
Он утверждал, что 95% людей, которые проголосовали на "референдуме", якобы выступили против украинского членства в Евросоюзе.
"Референдум" сопровождался пропагандистскими заявлениями членов венгерского правительства о том, какие якобы "ужасные" последствия для Венгрии будут в случае, если Украина станет частью ЕС.
Прикрываясь такими "результатами" правительство Орбана заблокировало начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Фактически полноценно они так и не начались, хоть лидеры стран-членов ЕС приняли соответствующее решение еще в 2024 году.