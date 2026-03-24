ua en ru
Вт, 24 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В Еврокомиссии назвали два условия для вступления Украины в ЕС

16:18 24.03.2026 Вт
2 мин
В ЕС утверждают, что без мира и реформ вступление Украины невозможно
aimg Мария Науменко
В Еврокомиссии назвали два условия для вступления Украины в ЕС фото: еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос (Getty Images)

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в ЕС до 2027 года невозможно и зависит от достижения мира и проведения реформ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Все в этой комнате знают, что невозможно, чтобы Украина стала членом ЕС 1 января 2027 года", - подчеркнула она.

По словам Кос, для получения членства Украина должна выполнить два ключевых условия - достичь мира и провести необходимые реформы.

"Сначала нужен мир - это важно - потом надо провести реформы... инвесторы придут, как вы знаете, в Украину только тогда, когда они смогут зарабатывать деньги и когда их инвестиции будут в безопасности", - добавила еврокомиссар.

В то же время она подчеркнула, что Украина уже является важным партнером ЕС в сферах инноваций, обороны и других стратегических направлениях, которые могут усилить конкурентоспособность блока.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев стремится максимально ускорить евроинтеграцию и сделает все возможное для подготовки вступления в ЕС до 2027 года. Он также подчеркивал необходимость определения четкой даты членства.

В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что пока установить конкретные сроки вступления Украины невозможно. В то же время она подчеркнула, что Украина находится на "хорошем пути" к членству.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Евросоюз Вступление в ЕС Украина Еврокомиссия
Новости
Россия ударила по 14-этажке в Днепре: произошли пожары, есть раненые
Россия ударила по 14-этажке в Днепре: произошли пожары, есть раненые
Аналитика
