Пожары на российских НПЗ: в Афипском блэкаут, в Урюпинске эвакуация жителей

Нефтеперерабатывающие заводы в Ярославле, Краснодарском крае и Волгоградской обасти атакуют неизвестные дроны. На НПЗ произошли возгорания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Ярославль

В Ярославле около 23:00 начали раздаваться звуки воздушной тревоги.

Позже на местном телевидении появилось предупреждение о беспилотной опасности.

В аэропорту Ярославля объявили план "Ковер", он не принимает и на отправляет рейсы.

Местные жители предполагают, что неизвестные дроны атаковали нефтезавод "Славнефть-ЯНОС".

Волгоградская область

Над городом Урюпинск Волгоградской области местные жители также заметили дроны.

Очевидцы сообщали о звуках взрывов и пожаре в районе местного нефтеперерабатывающего завода.

Впоследствии попадание обломков беспилотника в НПЗ подтвердил губернатор региона Андрей Бочаров. Он информировал, что в результате этого зафиксировано возгорание на нефтебазе.

Жителей домов, расположенных вокруг нефтебазы, эвакуируют.

Краснодарский край

В поселке Афипском Краснодарского края также были слышны взрывы.

Местные паблики со ссылкой на очевидцев писали о попадании в местный НПЗ.

Также появились сообщения о том, что в поселке исчез свет. В сети появились фото и видео обесточенного населенного пункта.