ua en ru
Нд, 14 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Пожежі на російських НПЗ: в Афіпському блекаут, в Урюпінську евакуація мешканців

Росія, Неділя 14 грудня 2025 02:22
UA EN RU
Пожежі на російських НПЗ: в Афіпському блекаут, в Урюпінську евакуація мешканців Ілюстративне фото: МНС Росії (Telegram mchs_official)
Автор: Марина Балабан

Нафтопереробні заводи в Ярославлі, Краснодарському краї та Волгоградській обасті атакують невідомі дрони. На НПЗ стались займання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Ярославль

У Ярославлі близько 23:00 почали лунати звуки повітряної тривоги.

Пізніше на місцевому телебаченні з'явилось попередження про безпілотну небезпеку.

Пожежі на російських НПЗ: в Афіпському блекаут, в Урюпінську евакуація мешканців

В аеропорту Ярославля оголосили план "Ковер", він не приймає та на відправляє рейси.

Місцеві мешканці передбачають, що невідомі дрони атакували нафтозавод "Славнефть-ЯНОС".

Волгоградська область

Над містом Урюпінськ Волгоградської області місцеві мешканці також помітили дрони.

Очевидці повідомляли про звуки вибухів та пожежу в районі місцевого нафтопереробного заводу.

Згодом влучання уламків безпілотника в НПЗ підтвердив губернатор регіону Андрій Бочаров. Він інформував, що внаслідок цього зафіксовано займання на нафтобазі.

Мешканців будинків, розташованих навколо нафтобази, евакуюють.

Краснодарський край

У селищі Афіпському Краснодарського краю також було чутно вибухи.

Місцеві пабліки з посиланням на очевидців писали про влучання у місцевий НПЗ.

Також з'явились повідомлення про те, що в селищі зникло світло. У мережі з'явились фото та відео знеструмленого населеного пункту.

Атаки на російські НПЗ

Як стало відомо 12 грудня, підрозділи Сил оборони України завдали удару по НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області Росії. Після вибухів було зафіксовано пожежу.

Він є одним з найбільших нафтопереробних заводів РФ, який переробляє від 15 млн тонн нафти та нафтового конденсату на рік. НПЗ задіяний у забезпеченні російських збройних сил.

У Генеральному штабі ЗСУ раніше підтвердили, що у ніч на 5 грудня Сили оборони України уразили Сизранський НПЗ у Самарській області та інфраструктуру морського порту у Краснодарському краї РФ.

Також у ніч на 6 грудня Сили безпілотних систем завдали удару по російських об'єктах. Українські дрони вразили Алчевський металургійний комбінат і, вкотре, Рязанський НПЗ.

Крім того, в ніч на 29 листопада Сили оборони України уразили Афіпський НПЗ, авіаремонтний завод та морський нафтовий термінал на території Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
НПЗ Російська Федерація Дрони
Новини
Одесі почали повертати світло, але конкретні прогнози будуть пізніше, - МВА
Одесі почали повертати світло, але конкретні прогнози будуть пізніше, - МВА
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі