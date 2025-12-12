Один из крупнейших НПЗ и склад боеприпасов. ВСУ ударили по стратегическим объектам РФ
Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области РФ. Также были нанесены удары по складу боеприпасов и местам сосредоточения оккупантов в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ в Telegram.
Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области России. После взрывов был зафиксирован пожар.
Он является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россиян, который перерабатывает от 15 млн тонн нефти и нефтяного конденсата в год. НПЗ задействован в обеспечении российских вооруженных сил.
Кроме того, украинские защитники поразили склад боеприпасов в районе села Авдеевское, а также места сосредоточения живой силы оккупантов в районах Мирнограда и Родинского в Донецкой области. Сейчас вражеские потери уточняются.
"Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - подчеркнул Генштаб.
Удары по НПЗ России
Напомним, что в Генеральном штабе ВСУ ранее подтвердили, что в ночь на 5 декабря Силы обороны Украины поразили Сызранский НПЗ в Самарской области и инфраструктуру морского порта в Краснодарском крае РФ.
Также в ночь на 6 декабря Силы беспилотных систем нанесли удар по российским объектам. Украинские дроны поразили Алчевский металлургический комбинат и, в очередной раз, Рязанский НПЗ.
В ночь на 3 декабря дроны нанесли удары по нефтебазам в районе Воронежа и в Тамбовской области России, после чего на объектах вспыхнули пожары.
Кроме того, в ночь на 29 ноября Силы обороны Украины поразили Афипский НПЗ, авиаремонтный завод и морской нефтяной терминал на территории России.