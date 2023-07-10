Лишение гражданства скандальных украинцев: Смирнов ответил, есть ли риск отмены решений

Он подчеркнул, что прекращение гражданства для ряда украинских одиозных депутатов, олигархов решением властей имеет своим следствием его потерю, которая предусмотрена в Конституции.

"Я знаю, что многие люди, по которым принятые соответствующие решения уже обратились в международные суды за защитой. Но убежден, что решения, принимаемые комиссией по вопросам гражданства, были приняты исключительно в пределах, способом и в соответствии с действующим законодательством", - отметил замглавы ОП.

Лишение гражданства скандальных украинцев

Напомним, 10 января президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства одиозных нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Все они являются пророссийскими, а Медведчука подозревают в государственной измене.

При этом уже 4 февраля Зеленский подписал указы о лишении гражданства бывших чиновников времен экс-президента Виктора Януковича - Дмитрия Табачника, Виталия Захарченко, Андрея Клюева, Александра Якименко, Александра Клименко.