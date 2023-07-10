UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Позбавлення громадянства скандальних українців: Смирнов відповів, чи є ризик скасування рішень

Фото: Андрій Смирнов, заступник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Рішення про позбавлення громадянства скандальних українців є законними, навіть незважаючи на те, що у Конституції немає такої процедури.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник голови офісу президента з питань судів Андрій Смирнов.

Він наголосив, що припинення громадянства для низки українських одіозних депутатів, олігархів рішенням влади має своїм наслідком його втрату, передбачену в Конституції.

"Я знаю, що багато людей, за якими прийняті відповідні рішення вже звернулися до міжнародних судів за захистом. Але переконаний, що рішення, що приймаються комісією з питань громадянства, були прийняті виключно в межах, у спосіб та відповідно до чинного законодавства", - зазначив заступник глави ВП.

Позбавлення громадянства скандальних українців

Нагадаємо, 10 січня президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства одіозних нардепів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. Усі вони є проросійськими, а Медведчука підозрюють у державній зраді.

При цьому вже 4 лютого Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства колишніх чиновників часів екс-президента Віктора Януковича - Дмитра Табачника, Віталія Захарченка, Андрія Клюєва, Олександра Якименка, Олександра Клименка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій ДеркачВіктор МедведчукДмитро ТабачникОфіс президента