Позбавлення громадянства скандальних українців: Смирнов відповів, чи є ризик скасування рішень

Рішення про позбавлення громадянства скандальних українців є законними, навіть незважаючи на те, що у Конституції немає такої процедури.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник голови офісу президента з питань судів Андрій Смирнов.
Він наголосив, що припинення громадянства для низки українських одіозних депутатів, олігархів рішенням влади має своїм наслідком його втрату, передбачену в Конституції.
"Я знаю, що багато людей, за якими прийняті відповідні рішення вже звернулися до міжнародних судів за захистом. Але переконаний, що рішення, що приймаються комісією з питань громадянства, були прийняті виключно в межах, у спосіб та відповідно до чинного законодавства", - зазначив заступник глави ВП.
Нагадаємо, 10 січня президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства одіозних нардепів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. Усі вони є проросійськими, а Медведчука підозрюють у державній зраді.
При цьому вже 4 лютого Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства колишніх чиновників часів екс-президента Віктора Януковича - Дмитра Табачника, Віталія Захарченка, Андрія Клюєва, Олександра Якименка, Олександра Клименка.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.