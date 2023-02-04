Табачник, Клюев и не только. Зеленский лишил гражданства экс-чиновников времен Януковича
Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких бывших министров и чиновников времен Виктора Януковича.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах
В частности, гражданство Украины утратили:
- Дмитрий Табачник - бывший министр образования и науки
- Виталий Захарченко - бывший министр внутренних дел
- Андрей Клюев - бывший глава администрации президента
- Александр Якименко - бывший глава Службы безопасности Украины
- Александр Клименко - экс-министр доходов и сборов
Они лишены украинского гражданства в связи с наличием российских паспортов.
Кроме того, в списке депутат Одесского горсовета от ОПЗЖ Виктор Баранский, депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ Никита Шенцев, оккупант и коллаборант Александр Горбылев, а также Богдан Клюев и Виталий Слаба.
Отметим, Табачник подозревается в государственной измене, с 2014 года скрывается от украинского правосудия. В январе 2023 года были арестованы его украинские активы на 2 млн долларов.
Виталия Захарченко украинский суд заочно арестовал по "делу Майдана".
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал очередное "очищение Украины от людей с паспортами России".
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