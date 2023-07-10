Лишение гражданства скандальных украинцев: Смирнов ответил, есть ли риск отмены решений

Решение о лишении гражданства скандальных украинцев являются законными, даже несмотря на то, что в Конституции Украины нет такой процедуры.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель главы Офиса президента по вопросам судов Андрей Смирнов.

Он подчеркнул, что прекращение гражданства для ряда украинских одиозных депутатов, олигархов решением властей имеет своим следствием его потерю, которая предусмотрена в Конституции.

"Я знаю, что многие люди, по которым принятые соответствующие решения уже обратились в международные суды за защитой. Но убежден, что решения, принимаемые комиссией по вопросам гражданства, были приняты исключительно в пределах, способом и в соответствии с действующим законодательством", - отметил замглавы ОП.

Лишение гражданства скандальных украинцев

Напомним, 10 января президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства одиозных нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Все они являются пророссийскими, а Медведчука подозревают в государственной измене.

При этом уже 4 февраля Зеленский подписал указы о лишении гражданства бывших чиновников времен экс-президента Виктора Януковича - Дмитрия Табачника, Виталия Захарченко, Андрея Клюева, Александра Якименко, Александра Клименко.