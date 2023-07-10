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Позбавлення громадянства скандальних українців: Смирнов відповів, чи є ризик скасування рішень

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Понеділок 10 липня 2023 16:24
Позбавлення громадянства скандальних українців: Смирнов відповів, чи є ризик скасування рішень Фото: Андрій Смирнов, заступник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Рішення про позбавлення громадянства скандальних українців є законними, навіть незважаючи на те, що у Конституції немає такої процедури.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник голови офісу президента з питань судів Андрій Смирнов.

Він наголосив, що припинення громадянства для низки українських одіозних депутатів, олігархів рішенням влади має своїм наслідком його втрату, передбачену в Конституції.

"Я знаю, що багато людей, за якими прийняті відповідні рішення вже звернулися до міжнародних судів за захистом. Але переконаний, що рішення, що приймаються комісією з питань громадянства, були прийняті виключно в межах, у спосіб та відповідно до чинного законодавства", - зазначив заступник глави ВП.

Позбавлення громадянства скандальних українців

Нагадаємо, 10 січня президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства одіозних нардепів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. Усі вони є проросійськими, а Медведчука підозрюють у державній зраді.

При цьому вже 4 лютого Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства колишніх чиновників часів екс-президента Віктора Януковича - Дмитра Табачника, Віталія Захарченка, Андрія Клюєва, Олександра Якименка, Олександра Клименка.

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